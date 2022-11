Preço do petróleo retrocede após subir devido a mísseis lançados contra a Polônia na terça

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (16), revertendo o que aconteceu na terça-feira após a notícia da queda de um míssil na Polônia que foi atribuído à defesa antiaérea da Ucrânia contra ataques russos.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em dezembro, teve queda de 1,53%, fechando a US$ 85,59 na bolsa de Nova York.

Já em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 1,06%, sendo negociado a US$ 92,86.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terça-feira, os preços do petróleo subiram após o anúncio de um ataque com míssil perto da fronteira polonesa-ucraniana, inicialmente atribuído à Rússia por um funcionário da inteligência dos Estados Unidos.

O presidente polonês, Andrzej Duda, considerou "altamente provável" que se trate de um projétil usado pela Ucrânia como defesa antiaérea contra ataques russos, ponto que foi validado pela Otan e pela Casa Branca.

tu/rhl/mr/llu/am

Tags