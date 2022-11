Polônia derrota Chile por 1 a 0 em amistoso preparatório para Copa

Em sua última partida de preparação para a Copa do Mundo, a seleção da Polônia derrotou o Chile por 1 a 0 em amistoso disputado nesta quarta-feira.

O único gol do jogo, disputado em Varsóvia, foi marcado por Krzysztof Piatek, aos 39 minutos do segundo tempo.

Antes do pontapé inicial foi respeitado um minuto de silêncio em memória das duas vítimas da queda de um míssil em território polonês, em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia.

A seleção do Chile, que não se classificou para o Mundial, dominou grande parte do jogo e teve quatro chances claras de gol, porém não conseguiu levar a melhor diante do goleiro Lukasz Skorupski.

Apostando no contra-ataque, os poloneses foram contidos por uma organizada defesa chilena. O único erro dos sul-americanos veio em um escanteio que Piatek aproveitou para finalizar a poucos metros do gol de Claudio Bravo.

A Polônia estreia na Copa do Mundo no dia 22 de novembro contra o México, pelo Grupo C, que também conta com Argentina e Coreia do Sul.

