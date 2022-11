Pauta de infográficos

* EUA-voto-política-eleições:

1/ Cartograma da Câmara de Representantes eleita nas eleições norte-americanas de meio mandato. (135 x 97 mm) - Atualização disponível

2/ Composição da Câmara de Representantes e do Senado dos Estados Unidos. (90 x 75 mm) - Atualização disponível

3/ Composição da Câmara de Representantes dos Estados Unidos após as eleições de meio mandato. (45x76 mm) - Atualização disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito::

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 16 de novembro às 4h (Bras.).(135 x 132 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia com localização e número de vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo dados da ONG Acled. (135 x 123 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Ucrânia com localização dos combates que deixaram vítimas desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Polônia com localização de Przewodow. (45x55 mm e 90 x 88 mm) - Disponíveis

* Diplomacia-conflito-otan-defesa-Rússia: mapa com os países membros da OTAN. Otan. (135 x 150 mm) - Disponível

* Defesa-conflito-diplomacia-explosão-transporte-energia-petróleo: mapa do Golfo do Omã onde um navio que transportava uma carga de diesel foi atingido por um projétil, sem causar vítimas ou vazamento de combustível. (135 x 105 mm) - Disponível

* GB-inflação-economia-política-governo-indicador-preços: a inflação no Reino Unido desde 1989 até outubro de 2022, evolução interanual em porcentagem. (92 x 81 mm) - Atualização disponível

* EUA-espaço-ciência-Nasa-Lua-Marte:

1/ Dados da missão de teste da Nasa, batizada Artemis 1, que tem lançamento programado para 16 de novembro. (135 x 118 mm) - Atualização disponível

2/ As principais características do SLS, o foguete gigante da Nasa para viagem à Lua. (135 x 101 mm) - Reenvio disponível

3/ Principais aspectos do programa americano Artemis. (135 x 104 mm) - Atualização disponível

* Música-prêmio-EUA:

1/ Artistas indicados ao Grammy 2023, que acontece em 5 de fevereiro de 2023 em Los Angeles. (135 x 166 mm) - Disponível

2/ Indicados na categoria Álbum do Ano e artistas com mais indicações para o Grammy Latino 2022, que será entregue em 17 de novembro em Las Vegas. (89 x 80 mm) - Reenvio disponível

* Fbl-WC-2022-Catar:

1/ Catar 2022 poderia ser a última Copa do Mundo disputada por estrelas do futebol latino-americano como Messi, Neymar, Cavani, Di María e Luis Suárez. (180 x 113 mm) - Disponível

2/ Campeonato nacional de futebol de onde vêm os jogadores que disputarão a Copa do Mundo 2022 no Catar. (135 x 120 mm) - Disponível

3/ Apresentação das seleções de futebol para a Copa do Mundo do Catar 2022: México, França, Coreia do Sul, Equador e Polônia. (135 x 74 mm cada infográfico) - Disponíveis

4/ Porcentagem de jogadores das seleções classificadas para a Copa do Mundo do Catar 2022 que jogam em um time de seu país ou no exterior.(135x101 mm) - Disponível

5/ Títulos de Tite, técnico da seleção brasileira, e de Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina.(135x95 mm) - Disponível

* Auto-prêmio-F1-mundial-auto-F1: apresentação do circuito de Yas Marina, onde será disputado o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi em 20 de novembro. (133 x 95 mm) - Disponível

