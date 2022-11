PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Polônia afirma que míssil que caiu em seu território provavelmente saiu da Ucrânia

CLIMA COP27 LULA: Lula propõe a Amazônia como sede da COP de 2025

EUA TRUMP ELEIÇÕES: Donald Trump anuncia pré-candidatura à presidência

ESPAÇO EUA NASA: Nasa lança megafoguete para a Lua

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

PRZEWODOW:

Polônia afirma que míssil que caiu em seu território era provavelmente ucraniano

A Polônia afirmou nesta quarta-feira (16) que o míssil que caiu em seu território perto da fronteira com a Ucrânia e matou duas pessoas provavelmente foi lançado pela defesa aérea de Kiev para tentar contra-atacar as ações da Rússia.

NUSA DUA:

G20 pede o fim da guerra e faz fortes críticas à Rússia

A reunião de cúpula do G20 terminou nesta quarta-feira (16) na ilha indonésia de Bali com uma condenação majoritária à Rússia e apelos renovados pelo fim da guerra na Ucrânia, que tem consequências calamitosas para o planeta.

PRZEWODOW, Polônia:

Przewodow, povoado polonês na fronteira com a Ucrânia, em choque após impacto de míssil

Quando uma explosão abalou o pequeno povoado polonês de Przewodow, fronteira com a Ucrânia, o primeiro pensamento de Joanna Magus foi de que algo havia acontecido no armazém de secagem de grãos.

KHERSON:

Entre espancamentos e eletrocussões, o cativeiro de um ucraniano na ocupação russa de Kherson

Detido duas vezes em Kherson, cidade no sul da Ucrânia que esteve sob ocupação russa durante oito meses, Anatoli Stozki relatou à AFP os interrogatórios a que foi submetido pelos serviços russos e pró-russos, pontuados por espancamentos e choques elétricos.

=== CLIMA COP27 LULA ===

SHARM EL-SHEIKH, Egito:

Lula anima a COP27 e propõe Amazônia como sede da próxima cúpula em 2025

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs nesta quarta-feira (16) que a 30ª conferência do clima da ONU, programada para 2025, aconteça na Amazônia brasileira e anunciou a criação de um Ministério dos Povos Originários, ao chegar à COP27 no Egito.

SHARM EL-SHEIKH, Egito:

Para pequenas ilhas na COP27, 'sair sem nada não é uma opção'

Os Estados insulares ameaçados pelo aquecimento global já renunciaram "muito" e não deixarão a COP27 sem um fundo para aliviar as perdas e danos sofridos, insistiu nesta quarta-feira seu negociador, em entrevista à AFP.

SHARM EL-SHEIKH, Egito:

Lula defende criação urgente de fundo de perdas e danos por mudança climática

O mundo precisa, urgentemente, de um mecanismo financeiro de perdas e danos para enfrentar as consequências da mudança climática - declarou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (16), durante a COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito.

=== EUA TRUMP ELEIÇÕES ===

MAR-A-LAGO:

Donald Trump anuncia pré-candidatura à presidência

Donald Trump anunciou na terça-feira (15) sua pré-candidatura à Casa Branca, estabelecendo a base de uma campanha pela indicação republicana que promete ser implacável no campo conservador, magoado e dividido pela decepção das recentes eleições de meio de mandato.

=== ESPAÇO EUA NASA ===

CENTRO ESPACIAL KENNEDY:

Nasa lança seu foguete mais potente para a Lua

O foguete SLS (Space Launch System, Sistema de Lançamento Espacial) da Nasa, o mais potente do mundo, decolou nesta quarta-feira (16) da Flórida com destino à Lua, na primeira missão sem tripulação do programa Artemis da Agência Espacial dos Estados Unidos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Juiz dos EUA suspende norma que bloqueia migrantes na fronteira

Um juiz federal, Emmet Sullivan, decidiu na terça-feira (15) que o governo dos Estados Unidos não pode recorrer ao regulamento sanitário que usa para bloquear a entrada de migrantes que procuram asilo nas fronteiras terrestres.

WASHINGTON:

Preocupação nos EUA por 'repressão' religiosa na Nicarágua

A "repressão" do governo de Daniel Ortega contra a Igreja Católica na Nicarágua, com a expulsão ou prisão de autoridades eclesiásticas, preocupa a Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional (USCIRF).

HAVANA:

Presidente de Cuba inicia viagem internacional para fortalecer setor energético

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, iniciou, nesta quarta-feira (16), uma viagem que o levará à Argélia, Rússia, Turquia e China, com o objetivo de fortalecer o "setor de energia elétrica" de seu país, que sofre com apagões prolongados e escassez de combustível.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Cidades chinesas aliviam medidas anticovid e cancelam testes em massa

Várias cidades chinesas cancelaram nesta semana os testes de coronavírus em larga escala, depois que Pequim anunciou um alívio parcial de sua política rígida de zero covid, que despertou expectativas de uma reabertura do país.

LAHORE:

Premiado no exterior, filme paquistanês 'Joyland' está proibido em seu país

O filme paquistanês "Joyland", que conta a história de amor de um homem casado e de uma mulher trans, pode não ser exibido em seu país porque a obra - premiada no Festival de Cannes - foi aprovada pela autoridade de censura, mas proibida pelo governo.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Segunda condenação à morte no Irã ligada aos protestos

A Justiça iraniana proferiu, na terça-feira (15), uma segunda sentença de morte para um "agitador", informou o site Mizan Online, da Autoridade Judicial.

=== ECONOMIA ===

WILMINGTON, EUA:

Elon Musk testemunha em julgamento por remuneração na Tesla

Elon Musk começou a testemunhar em um tribunal de Delaware, nesta quarta-feira (16), no julgamento que contesta sua remuneração de 52,4 bilhões de dólares em ações aprovada pelo conselho da Tesla, empresa que fundou e dirige.

NOVA YORK:

Dedicação 'extrema' ou demissão: a oferta de Elon Musk aos funcionários do Twitter

O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, pediu individualmente aos funcionários da rede social americana que se comprometam com dedicação extrema ao trabalho da empresa ou serão demitidos, segundo um e-mail interno divulgado por vários veículos da mídia.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

NOVA YORK:

Obra de Chagall roubada pelos nazistas é vendida por US$ 7,4 milhões em leilão

Uma pintura de Marc Chagall, que está entre as 15 obras roubadas pelos nazistas e devolvidas pela França aos herdeiros das famílias saqueadas, foi vendida por 7,4 milhões de dólares na terça-feira (15) em um leilão organizado em Nova York.

NOVA YORK:

Museu da Broadway abre com história dos musicais em Nova York

Além de seus arranha-céus e museus, Nova York não seria a mesma sem seus teatros e musicais como "Cabaret", "Hair", "Cats", "O Fantasma da Ópera", ou "O Rei Leão". A partir de agora, toda a história desse gênero pode ser vista em um novo museu no coração da Broadway, epicentro da vida teatral de Nova York.

LOS ANGELES:

Grammy Latino chega a Las Vegas com Bad Bunny como grande favorito

O Grammy Latino chega a Las Vegas na quinta-feira (17) com todos os olhos voltados para o artista de reggaeton Bad Bunny, que, um grande favorito com dez indicações, pode fechar seu ano de sucesso com chave de ouro.

LOS ANGELES:

Indicados nas principais categorias do Grammy Latino

Segue a lista dos indicados nas principais categorias da 23ª edição do Grammy Latino, que acontece no dia 17 de novembro em Las Vegas:

=== ESPORTE ===

DOHA:

Não há "falsos torcedores" na Copa, protestam seguidores asiáticos e organizadores

"É humilhante e muito frustrante", diz Ameen Sharak, indiano radicado em Doha e torcedor da Inglaterra, mostrando revolta contra a mídia internacional que suspeita que o Catar paga "torcedores falsos" para desfilar com as cores das seleções classificadas para a Copa do Mundo-2022.

PARIS:

Catar-2022: a polêmica contagem sobre trabalhadores mortos nas obras

Quantos trabalhadores morreram no Catar antes do Mundial 2022, principalmente nas obras? Essa delicada pergunta que se tornou o centro das críticas ao emirado do gás parece destinada a nunca ter uma resposta precisa.

LISBOA:

Portugal faz jogo preparatório contra Nigéria em meio à tormenta de Cristiano Ronaldo

Portugal faz o seu único jogo de preparação para a Copa do Mundo do Catar-2022 nesta quinta-feira, em Lisboa, contra a Nigéria, mergulhado na polêmica provocada por Cristiano Ronaldo, que aproveitou a pausa internacional para acertar contas com seu clube, o Manchester United.

LONDRES:

Bola da 'mano de Dios' de Maradona é arrematada por 2 milhões de libras em Londres

A bola com a qual Diego Maradona marcou o lendário gol da Copa do Mundo de 1986 com ajuda da "mano de Dios" ("mão de Deus") foi vendida em um leilão por 2 milhões de libras (2,36 milhões de dólares) nesta quarta-feira (16), em Londres.

-- TÊNIS

