Opas alerta para ameaça tripla de covid-19, influenza e vírus VSR nas Américas

O número de casos de covid-19, influenza e Vírus Sincicial Respiratório (VSR) aumentou nas Américas, representando uma ameaça tripla, alertou a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) nesta quarta-feira (16).

"O aumento de apenas uma infecção respiratória é motivo de preocupação. Quando duas ou três começam a afetar uma população simultaneamente, isso deve nos colocar em alerta", disse a diretora da Opas, Carissa F. Etienne, em coletiva de imprensa.

Na última semana, as infecções por covid-19 aumentaram 17% na região, com aumento de mortes na América do Sul e Central.

"Toda vez que relaxamos com esse vírus, corremos o risco de um ressurgimento", alertou Etienne.

Quanto à gripe, há um aumento de casos fora de temporada no cone sul, especialmente na Argentina e no Uruguai, e as infecções por VSR também aumentaram consideravelmente, com impacto especial em crianças e bebês menores de um ano, informa a Opas.

Não existe vacina para o VSR, mas as estratégias utilizadas para limitar a propagação da covid-19 podem ser utilizadas, como o uso de máscaras e o distanciamento social.

Quanto a outros surtos na região, Etienne informou que a situação do cólera no Haiti continua piorando, com mais de 700 casos confirmados desde o início de outubro, 7.000 casos suspeitos e 144 mortes.

As infecções por varíola do macaco diminuíram na maioria dos países gravemente afetados e não foram relatados mais casos de poliomielite, embora a vacinação permaneça "historicamente baixa", informou a diretora da Opas.

