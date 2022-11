Navio petroleiro foi atingido por bomba de drone na costa do Omã, diz autoridade

Um navio petroleiro associado a um bilionário israelense foi atingido por um drone que transportava uma bomba na costa de Omã em meio a tensões elevadas com o Irã, disse uma autoridade à Associated Press nesta quarta-feira, 16.

O ataque aconteceu na noite de terça-feira na costa de Omã, disse o oficial de defesa do Oriente Médio. O funcionário falou sob condição de anonimato, pois não tinha autorização para discutir o ataque publicamente.

As Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido, uma organização militar britânica na região que monitora a navegação, disse à Associated Press: "Estamos cientes de um incidente e está sendo investigado neste momento."

O oficial identificou a embarcação atacada como o petroleiro de bandeira liberiana Pacific Zircon. Esse navio-tanque é operado pela Eastern Pacific Shipping, com sede em Cingapura, que é uma empresa de propriedade do bilionário israelense Idan Ofer.

Embora ninguém tenha assumido imediatamente a responsabilidade pelo ataque, as suspeitas recaíram imediatamente sobre o Irã. Teerã e Israel estão envolvidos em uma guerra paralela de anos no Oriente Médio, com alguns ataques de drones direcionados a embarcações associadas a Israel que viajam pela região.

Os EUA também culparam o Irã por uma série de ataques ocorridos na costa dos Emirados Árabes Unidos em 2019. Teerã então começou a intensificar seu programa nuclear, seguindo a retirada unilateral dos EUA do acordo nuclear com outras potências mundiais.

A mídia estatal iraniana não reconheceu imediatamente o ataque ao Pacific Zircon.

