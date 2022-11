Navio petroleiro é atingido por projétil na costa de Omã

Um navio que transportava uma carga de diesel foi atingido por um projétil na costa de Omã, sem causar vítimas ou vazamento de combustível, informou a companhia marítima nesta quarta-feira (16).

O "Pacific Zircon" foi "atingido por um projétil a aproximadamente 150 milhas (241 km) da costa de Omã por volta das 15h30 de 15 de novembro", informou em nota a Eastern Pacific Shipping, com sede na Singapura.

A empresa acrescentou que nenhum tripulante ficou ferido e não houve vazamento de combustível no mar, mas o casco do navio sofreu "danos".

A Quinta Frota dos Estados Unidos, com sede no Bahrein, disse à AFP que estava "ciente do incidente".

A organização britânica de monitoramento de tráfego marítimo, UK Maritime Trade Operations, também afirmou estar informada.

Incidentes semelhantes ocorreram na região nos últimos anos, em um contexto de tensões entre o Irã e os Estados Unidos.

Os Estados Unidos e vários países árabes do Golfo denunciam regularmente as ações de Teerã nessa área marítima particularmente estratégica, uma via de navegação quase exclusiva para ligar os países produtores de petróleo da região.

