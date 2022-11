Míssil contra a Polônia foi disparado por ucranianos, dizem autoridades dos EUA

O míssil que atingiu a Polônia na terça-feira, 15, em território do país próximo à fronteira com a Ucrânia, parece ter sido disparado por forças ucranianas, e não russas, de acordo com três autoridades dos EUA, que falaram sob condição de anonimato à Associated Press.

Segundo eles, a informação ainda não é conclusiva e se trata de avaliações preliminares. O míssil havia sido atirado em meio à barragem de explosões realizadas pela Rússia em uma infraestrutura de rede elétrica da Ucrânia.

Em comentários na noite de terça, o presidente norte-americano, Joe Biden, disse que havia "informação preliminar que contesta" a informação inicial de que o míssil teria sido disparado na Rússia. "Não quero dizer isso até que investiguemos completamente. Mas é improvável, considerando a trajetória do míssil, que tenha sido disparado da Rússia. Mas veremos", disse Biden a repórteres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) tem reunião marcada para discutir o ataque na Polônia - um de seus países membros - na manhã de desta quarta, seguida por coletiva de imprensa do secretário-geral, Jens Stoltenberg.

*Com informações de Associated Press

Tags