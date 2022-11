México perde para Suécia em seu último teste para a Copa do Mundo

A seleção do México foi derrotada por 2 a 1 em amistoso disputado nesta quarta-feira, em Girona (Espanha), o último teste da equipe do técnico Gerardo Martino antes da Copa do Mundo.

Marcus Rohden e Mattias Svanberg marcaram para a Suécia, enquanto Alexis Vega descontou para o México.

O time mexicano dominou as ações durante os primeiros 20 minutos, controlando bem a posse de bola, mas sem dar trabalho ao goleiro Nordfeldt.

Os gols só saíram no segundo tempo, com os suecos abrindo o placar aos nove minutos com Rohden. Aos 15, os mexicanos empataram com Vega, mas pouco antes do apito final Svanberg fez o gol da vitória da equipe nórdica.

"Superamos o adversário e deveríamos ter vencido o jogo", disse Martino. "Além da derrota, saio com a sensação de que vamos disputar bem o Mundial."

O México viaja na quinta-feira a Doha e estreia na Copa do Mundo no dia 22 de novembro contra a Polônia, pelo Grupo C, que também tem Argentina e Arábia Saudita.

