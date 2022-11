Londres exige que empresa chinesa venda ações de fabricante britânico de semicondutores

O governo britânico exigiu, nesta quarta-feira (16), que uma empresa chinesa venda a maior parte das ações de sua fábrica de semicondutores no Reino Unido, a maior do país, uma decisão que pode tensionar as relações entre Londres e Pequim.

"Após uma avaliação detalhada da segurança nacional, o secretário de Estado de Negócios, Energia e Estratégia Industrial [Grant Shapps] decidiu emitir uma portaria final que obriga a Nexperia a vender ao menos 86% da Newport Wafer Fab", disse o porta-voz do governo em um comunicado.

Essa decisão foi tomada "para prevenir potenciais riscos à segurança nacional", acrescentou.

Em seu texto, Shapps indicou que havia um risco relacionado a "tecnologias e conhecimentos [...] que poderiam comprometer as capacidades do Reino Unido".

A empresa holandesa Nexperia, que pertence à gigante chinesa de tecnologia móvel Wingtech, concluiu a aquisição da Newport Wafer Fab em julho de 2021, após pagar um valor não divulgado.

O anúncio de que Londres obriga a corporação chinesa a vender suas ações surge num momento de crescentes tensões entre o Reino Unido e a China, acentuadas após a chegada do novo primeiro-ministro, Rishi Sunak.

As autoridades britânicas já haviam proibido em 2020 a chinesa Huawei de implementar redes 5G em seu território.

