Lewandowski pega 3 jogos de suspensão no Espanhol por "desrespeitar" árbitro

O atacante do Barcelona Robert Lewandowski foi punido com três jogos de suspensão no Campeonato Espanhol após "desrespeitar" um árbitro e cumprirá a sanção quando a competição for retomada após a Copa do Mundo.

O polonês foi expulso após receber dois cartões amarelos contra o Osasuna, no dia 8 de novembro, e fez um gesto em que tocou o nariz ao sair do campo, considerado um desprezo ao árbitro Jesús Gil Manzano.

Além da suspensão automática, o atacante terá que cumprir mais dois jogos devido a uma "atitude de desprezo ou desconsideração" em relação ao árbitro, informou o Comitê de Competições da Espanha em um documento divulgado nesta quarta-feira, em que permite também que o clube catalão recorra da decisão.

Com tal punição, Lewandowski ficará de fora do clássico contra o Espanyol e dos duelos diante Atlético de Madrid e Betis.

"É engraçado porque o gesto foi para Xavi, não para o árbitro", disse o jogador na semana passada, na cerimônia da Chuteira de Ouro, conquistada por ele após ser o artilheiro da Europa na temporada 2021/22 com o Bayern de Munique.

"Acho que na semana passada conversamos sobre ter cuidado se recebermos um cartão amarelo, porque algo assim pode acontecer. E no final aconteceu", acrescentou o polonês. "A culpa é minha, recebi dois cartões amarelos, mas o gesto foi para Xavi".

Gerard Piqué, que estava no banco e também foi expulso por insultar o árbitro, foi suspenso por quatro jogos, mas como o zagueiro espanhol se aposentou do futebol, não cumprirá a sanção.

Apesar das polêmicas envolvendo o jogo, o Barcelona se recuperou na partida e venceu o Osasuna por 2 a 1, resultado que o colocou na liderança do Espanhol com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

