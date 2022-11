Lateral da Espanha José Luis Gayà se lesiona em treino a quatro dias da Copa

O lateral-esquerdo da seleção espanhola José Luis Gayà se lesionou nesta quarta-feira no último treino antes do amistoso desta quinta-feira com a Jordânia, a quatro dias do início da Copa do Mundo do Catar, noticiaram os serviços médicos da 'Roja'.

Os primeiros exames a que foi submetido o jogador do Valencia revelam uma "hipótese diagnóstica de entorse lateral de baixo grau no tornozelo direito", indica o relatório médico.

Dependendo do resultado de uma ressonância magnética, esta lesão pode colocar em risco a presença do jogador de 27 anos na Copa do Mundo, onde a Espanha está no Grupo E junto com Costa Rica, Alemanha e Japão.

O regulamento estipula que, se necessário, cada seleção pode fazer alterações de última hora na lista de 26 nomes até 24 horas antes de sua primeira partida na Copa do Mundo. A equipe de Luis Enrique estreia no dia 23 de novembro, contra o Japão.

