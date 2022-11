Justiça francesa encerra caso contra líder dos Emirados sobre tortura no Iêmen

A mais alta corte da Justiça francesa rejeitou, nesta quarta-feira (16), os recursos para reabrir uma investigação sobre o presidente dos Emirados Árabes Unidos, príncipe Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por sua suposta cumplicidade em atos de tortura no Iêmen.

O Tribunal de Cassação confirmou uma decisão anterior de outro tribunal para encerrar a investigação sobre o príncipe de Abu Dhabi, conhecido como "MBZ", um caso iniciado com uma denúncia apresentada por um grupo de defesa dos direitos humanos e por seis iemenitas em 2018.

Os demandantes recorreram da decisão de não reabrir o processo contra "MBZ", mas o Tribunal de Cassação declarou que não havia "fundamento para aceitá-lo em apelação", segundo o texto da decisão consultado pela AFP.

As forças dos Emirados se somaram à Arábia Saudita no conflito do Iêmen, onde os dois aliados do Golfo combatem os rebeldes huthis apoiados pelo Irã.

O processo contra "MBZ" se concentrou nos supostos atos de tortura cometidos em centros de detenção controlados pelos Emirados Árabes Unidos em território iemenita.

Como comandante supremo das Forças Armadas dos Emirados, é "provável que (Mohamed bin Zayed) tenha fornecido os meios e as instruções para a execução desses crimes", destacou a denúncia.

