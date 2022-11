Jay Leno precisou de enxertos de pele após acidente, diz médico

O famoso apresentador de televisão e comediante americano Jay Leno, hospitalizado após a explosão de um automóvel antigo, precisou de enxertos de pele para queimaduras graves no rosto e nas mãos e passará por outra cirurgia esta semana, disse seu médico nesta quarta-feira (16).

O ex-apresentador do "The Tonight Show", de 72 anos, permanece internado em um hospital de Los Angeles após sofrer queimaduras de segundo e, possivelmente, terceiro grau em um acidente enquanto trabalhava em de seus carros em sua garagem no domingo.

"Prevejo que ele terá uma recuperação completa", disse o Dr. Peter Grossman, que descreveu o estado de Leno como "bom".

"Mas as lesões por queimaduras são progressivas e dinâmicas, e é difícil prever qual será o resultado final nesta fase", apontou.

Leno, um fanático por automobilismo com uma grande coleção de carros e motocicletas raros e caros, estava em um veículo quando ocorreu o acidente. Um vazamento de combustível cobriu Leno com gasolina, que pegou fogo com uma faísca.

Grossman disse a repórteres que ainda não se sabe se Leno precisará de cirurgia adicional além do segundo procedimento agendado para esta semana.

Leno também passou por oxigenoterapia hiperbárica, que estimula a circulação de oxigênio na corrente sanguínea para acelerar o processo de cicatrização.

Apesar de tudo, Grossman afirmou que o comediante está de bom humor. "É Jay Leno. Está caminhando e contando piadas", garantiu o médico. "Ele é incrivelmente gentil com nossa equipe de enfermagem (...) ele é um paciente ideal, que entende a gravidade de seus ferimentos."

Leno assumiu o programa noturno "The Tonight Show" em 1992 das mãos de Johnny Carson, ocupando um espaço tradicional na televisão americana durante décadas.

Depois de uma experiência breve e de pouco sucesso com "The Jay Leno Show", o apresentador continuou com o "The Tonight Show" até 2014, quando Jimmy Fallon assumiu o programa noturno de variedades. Também apresentou durante sete temporadas o "Jay Leno's Garage".

Em um comunicado divulgado na segunda-feira, Leno disse que precisaria de "uma ou duas semanas para se recuperar". Mas, na quarta-feira, Grossman alertou que sua recuperação provavelmente seria mais lenta.

