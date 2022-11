EUA e Israel atribuem ao Irã ataque a navio petroleiro na costa de Omã

Estados Unidos e Israel acusaram, nesta quarta-feira (16), o Irã de ter lançado um projétil que atingiu um navio que transportava uma carga de diesel na costa de Omã. O incidente não causou vítimas ou vazamento de combustível.

"Depois de revisar as informações disponíveis, estamos convencidos de que o Irã realizou este ataque com um drone", afirmou Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em um comunicado.

O "Pacific Zircon" foi "atingido por um projétil a aproximadamente 150 milhas (241 km) da costa de Omã por volta das 15h30 de 15 de novembro", informou em nota a Eastern Pacific Shipping, com sede em Singapura.

A empresa acrescentou que nenhum tripulante ficou ferido e não houve vazamento de combustível no mar, mas o casco do navio sofreu "pequenos danos".

O ataque representa uma "provocação iraniana", poucos dias antes do início da Copa do Mundo no Catar, disse uma autoridade israelense, que lembrou que o navio é propriedade de um empresário de Israel.

Incidentes semelhantes ocorreram na região nos últimos anos, em um contexto de tensões entre Irã e Estados Unidos.

Os Estados Unidos e vários países árabes do Golfo denunciam regularmente as ações de Teerã nessa zona marítima particularmente estratégica, uma via de navegação quase exclusiva para conectar os países produtores de petróleo da região.

