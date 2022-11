Estudante salva moradores de desmoronamento de prédio na França

Thibaut Lemay notou que o prédio estava levemente inclinado, com leves rachaduras e as portas de seu apartamento estavam emperradas

Um estudante francês conseguiu salvar a vida de moradores de um prédio antes que ele desmoronasse em Lille, França. Thibaut Lemay, 22, voltava de uma festa na noite de sábado, 12, quando percebeu que o prédio estava inclinado e com leves rachaduras. À imprensa francesa, Lemay disse que foi até seu apartamento e viu que as portas estavam emperradas.

“Quando cheguei e vi as rachaduras, acordei meus dois colegas de apartamento e percebemos que o prédio havia entortado porque não conseguíamos mais abrir as portas, e ouvimos os escombros caindo”, contou Thibaut ao jornal francês La Voix du Nord.

Lemay rapidamente chamou o corpo de bombeiros da cidade, que imediatamente retirou todos os moradores do local. Os bombeiros notificaram que o prédio, de dois blocos, apresentava risco de desabamento, o que aconteceu minutos depois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na operação de busca, feita na manhã do dia seguinte, foi encontrado em meio aos escombros um corpo que, segundo os bombeiros, pode ser de um homem de 45 anos que não ouviu o alerta do resgate. A Promotoria de Lille abriu um inquérito para investigar as causas do desabamento.



Sobre o assunto Vaticano investigará cardeal francês por abuso de menor

Tags