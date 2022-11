Croácia vence Arábia Saudita em amistoso preparatório para Copa

A Croácia, atual vice-campeã do mundo, derrotou por 1 a 0 a Arábia Saudita nesta quarta-feira, no último jogo das equipes antes da Copa do Mundo.

Em um estádio com poucos torcedores em Riad, o atacante Andrej Kramaric marcou o último gol da partida, na qual Luka Modric, Bola de Ouro em 2018, atuou por 30 minutos.

Os croatas estão no Grupo F do Mundial ao lado de Bélgica, Canadá e Marrocos, seu adversário na estreia no dia 23 de novembro, no estádio Al-Bayt.

Por sua vez, a Arábia Saudita estreia no dia 21 de novembro contra a Argentina, pelo Grupo C, onde também estão México e Polônia.

