Coreia do Norte dispara 'míssil balístico não identificado', diz Exército sul-coreano

A Coreia do Norte disparou um "míssil balístico não identificado", informou nesta quinta-feira (17) o Exército sul-coreano, no mais recente de uma série recorde de lançamentos.

"A Coreia do Norte dispara um míssil balístico não identificado no mar do Japão", anunciou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, bem como o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, discutiram maneiras de lidar com a ameaça de "armas ilegais de destruição em massa e programas balísticos" norte-coreanos, segundo a Casa Branca.

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, criticou as negociações nesta quinta-feira, dizendo que elas "levam a situação na península coreana a um estágio imprevisível".

Quanto mais os Estados Unidos tentarem fortalecer sua aliança de segurança com Tóquio e Seul, "mais feroz será a contra-resposta" da Coreia do Norte, acrescentou Choe.

Especialistas apontam que o disparo desta quinta-feira foi "programado" para coincidir com a declaração do ministro.

A Coreia do Norte realizou uma onda de lançamentos semanas atrás, incluindo um míssil balístico intercontinental que, segundo Seul, teria falhado.

Também disparou um míssil balístico de curto alcance que teria cruzado a fronteira marítima entre os dois países e aterrissado próximo às águas territoriais da Coreia do Sul.

