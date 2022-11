Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que assinou um contrato para a aquisição da marca TOM FORD, líder mundial em artigos de luxo. O acordo transformacional estabelecerá sua parceira de longa data, a The Estée Lauder Companies ("ELC"), como única proprietária da marca TOM FORD e de toda a sua propriedade intelectual.

Sob a administração da ELC, a aquisição da marca TOM FORD e a extensão do licenciamento atual de seus parceiros permitirão a continuidade e a evolução da marca TOM FORD como uma das proeminentes marcas globais de luxo do século XXI.

O acordo avalia a empresa em US$ 2,8 bilhões no total. O valor a ser pago pela ELC pela aquisição é de aproximadamente US$ 2,3 bilhões, com pagamento líquido da Marcolin S.p.A. ("Marcolin") no valor de US$ 250 milhões à ELC no fechamento. A ELC espera financiar esta transação por meio de uma combinação de dinheiro, débito e US$ 300 milhões em pagamentos diferidos aos vendedores com vencimento a partir de julho de 2025.

Os benefícios da ELC incluem garantir o fluxo de caixa de longo prazo decorrente da posse da marca TOM FORD BEAUTY em rápido crescimento, além da expiração da licença existente em 2030 e eliminação de pagamentos de royalties relacionados à beleza no fechamento, assim como novos fluxos de receita de licenciamento e outras sinergias previstas. Estas sinergias incluem supervisão criativa, maior velocidade e agilidade, e oportunidades para maior penetração no mercado online. A ELC espera que esta transação seja diluída para o lucro diluído ajustado por ação ("EPS") 1 no ano fiscal de 2023 em (US$ 0,05) a (US$ 0,15), principalmente de custos únicos relacionados à aquisição. Para o ano fiscal de 2024, a transação deverá ser aproximadamente neutra em relação ao lucro diluído ajustado por ação (EPS diluído). A aquisição está sujeita a certas condições, incluindo aprovações regulatórias, e deve ser concluída no primeiro semestre de 2023.

No âmbito do acordo, Tom Ford, o fundador e diretor executivo (CEO) da Tom Ford International, continuará a servir como o visionário criativo da marca após o fechamento e até o fim do calendário de 2023. Domenico De Sole, presidente do conselho executivo da Tom Ford International, permanecerá como consultor até esse mesmo momento.

O acordo estenderá e expandirá o relacionamento de longa data da marca TOM FORD com a Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN) ("Zegna" ou "Grupo Zegna ") para incluir uma licença de longo prazo para todas as modas masculinas e femininas, assim como acessórios e roupa íntima. Como parte desta transação, a Zegna adquirirá operações do negócio de moda da TOM FORD necessárias para cumprir suas obrigações como licenciada. A ELC e a Zegna pretendem trabalhar em estreita harmonia sobre a direção criativa para continuar com a construção do posicionamento no luxo da marca TOM FORD.

A licença atual da marca com a Marcolin, um dos principais fabricantes de óculos do mundo, conhecido por sua produção artesanal e qualidade superior, também será substancialmente estendida.

A TOM FORD BEAUTY, introduzida a primeira vez pela ELC em 2006, é uma icônica marca de beleza de luxo com uma coleção altamente diferenciada de fragrâncias, maquiagem e produtos de cuidados com a pele, que reflete a visão singular de Tom Ford do glamour moderno, trabalhado com a melhor qualidade. Estabelecida com uma fragrância de luxo inicial, desde então, a TOM FORD BEAUTY se tornou uma das marcas de beleza mais bem-sucedidas e aspiracionais do mundo.

"Estamos incrivelmente orgulhosos do sucesso que a TOM FORD BEAUTY alcançou em fragrâncias e maquiagem de luxo, e sua dedicação em criar produtos desejáveis e de alta qualidade para consumidores exigentes do mundo inteiro", disse Fabrizio Freda, presidente e diretor executivo (CEO), The Estée Lauder Companies.

"Como marca própria, esta aquisição estratégica possibilitará novas oportunidades e fortalecerá nossos planos de crescimento para a TOM FORD BEAUTY. Também ajudará ainda mais a promover o nosso momento na promissora categoria de beleza de luxo a longo prazo, reafirmando o nosso compromisso de ser a protagonista principal e autêntica em beleza de prestígio global."

A TOM FORD BEAUTY está fortemente posicionada nas categorias de fragrância e maquiagem de luxo, áreas que devem superar o crescimento do setor nos próximos anos. Esta aquisição estratégica apoia o próximo nível de crescimento da TOM FORD BEAUTY nos principais mercados de luxo e canais online do mundo inteiro. A marca alcançou um sucesso impressionante, incluindo fortes e crescentes vendas líquidas de dois dígitos em uma base anual composta dos anos fiscais de 2012 a 2022. No ano fiscal da ELC com término em 30 de junho de 2022, a TOM FORD BEAUTY alcançou um crescimento de vendas líquidas de quase 25% em comparação ao ano anterior e, nos próximos dois anos, esperamos que a marca alcance vendas líquidas anuais de um bilhão de dólares. A marca continua a ter um forte impulso nos canais e principais mercados, resultando na classificação de fragrâncias de prestígio entre as 15 melhores nos Estados Unidos e 10 melhores na China. A marca recebeu mais de vinte prêmios da Fragrance Foundation.

Tom Ford afirma que: "Não poderia estar mais feliz com esta aquisição, já que a The Estée Lauder Companies é o lar ideal para a marca. Eles têm sido um parceiro extraordinário desde o primeiro dia da criação da empresa e estou muito satisfeito por vê-los como os comissários de luxo neste próximo capítulo da marca TOM FORD. A Ermenegildo Zegna e a Marcolin também têm sido parceiros espetaculares de longa data e estou muito feliz de ver a preservação do ótimo relacionamento que construímos nos últimos 16 anos. Com o seu total compromisso, confio que continuarão o futuro da marca como uma empresa de luxo que se esforça para produzir somente moda e óculos da mais alta qualidade".

Domenico De Sole, cofundador e presidente do conselho executivo da TOM FORD INTERNATIONAL disse: "Estou encantado com esta aquisição. Eu vejo a The Estée Lauder Companies, a primeira parceira em nossa jornada TOM FORD, como a parte interessada confiável para continuar o extraordinário legado da marca TOM FORD. Agradeço a Tom por sua magnífica visão e liderança, e à equipe incrivelmente talentosa da TOM FORD por seu trabalho esforçado e compromisso com a marca".

"Estamos honrados que, há mais de quinze anos, a Tom Ford faça parte da família ELC, desde a primeira colaboração com a marca Estée Lauder até o lançamento da TOM FORD BEAUTY, e por meio de seus sucessos mais recentes", disse William P. Lauder, presidente do conselho executivo, The Estée Lauder Companies. "A ELC e a TOM FORD compartilham uma profunda apreciação pelo luxo, criatividade, espírito empreendedor e compromisso com a excelência, e, acima de tudo, o extraordinário talento que alimenta nossos negócios."

"Assumimos o compromisso de promover o sucesso contínuo da TOM FORD BEAUTY, e esta emocionante aquisição nos posiciona estrategicamente para o crescimento futuro", disse Guillaume Jesel, presidente, Desenvolvimento de Negócios de Luxo, The Estée Lauder Companies. "Tom Ford é um visionário verdadeiro e o supremo arquiteto do luxo. Junto com o lendário Domenico De Sole, eles criaram um notável novo mundo de luxo. É uma honra continuar a liderar a marca e a equipe excepcionalmente talentosa, além de manifestar a visão extraordinária de Tom Ford da beleza de luxo e além."

"Temos sido parceiros e acionistas do negócio de moda TOM FORD desde o início. Esta transação é a primeira desde a nossa listagem em dezembro de 2021 e confirma o nosso compromisso de promover a nossa plataforma para criar valor para todos as partes interessadas", disse Ermenegildo "Gildo" Zegna, diretor executivo (CEO) do Grupo Ermenegildo Zegna. "Temos sido muito inspirados pelo incrível talento na TOM FORD e estamos muito satisfeitos por embarcar nesta relação poderosa e enriquecedora com a The Estée Lauder Companies."

"Nas últimas duas décadas, empreendemos uma incrível jornada para estabelecer o negócio de óculos da TOM FORD entre os líderes globais de qualidade e estilo incomparáveis. Estamos entusiasmados em trabalhar com a The Estée Lauder Companies com nossa licença exclusiva e perpétua para a marca, o que nos permitirá apoiar ainda mais o crescimento desta marca incrível", disse Fabrizio Curci, diretor executivo da Marcolin S.p.A.

"Tom Ford, Domenico De Sole e sua equipe de alto nível estabeleceram uma das marcas globais de luxo mais inovadoras do mundo e estamos animados para construir o seu futuro vibrante", continuou Fabrizio Freda. "Zegna e Marcolin são as licenças de longo prazo ideais para a negócio de moda e óculos da TOM FORD. Estamos entusiasmados por ter a continuidade que eles trazem para a marca, e sua dedicação inabalável com a qualidade, o luxo e o artesanato nos ajudará a levar essa marca para o futuro."

Nesta transação, Perella Weinberg Partners LP atuou como consultor financeiro da Estée Lauder Companies Inc., e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultor jurídico. Goldman Sachs & Co. LLC atuou como único consultor financeiro da TOM FORD e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultor jurídico. Zegna recebeu assessoria financeira do UBS. A Latham & Watkins LLC atuou como consultora jurídica da Marcolin.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade de cuidados para a pele, maquiagem, perfumes e produtos de cuidados com os cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 150 países e territórios em nomes de marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, além da família de marcas DECIEM, incluindo a The Ordinary e a NIOD.

Sobre a TOM FORD

Em abril de 2005, Tom Ford anunciou a criação da marca TOM FORD. Ford se uniu neste empreendimento ao ex-presidente e diretor executivo (CEO) do Grupo Gucci, Domenico De Sole, que atua como presidente do conselho executivo da empresa. Nesse mesmo ano, Ford anunciou sua parceria com o Marcolin Group para produzir e distribuir armações de óculos e óculos de sol, assim como uma parceria com a Estée Lauder para criar a marca de beleza TOM FORD. Em abril de 2007, a primeira e emblemática loja de propriedade direta abriu em Nova York, na Madison Avenue, que coincidiu com a estreia das coleções de moda masculina e acessórios da TOM FORD. Em setembro de 2010, durante uma apresentação íntima em sua emblemática loja na Madison Avenue, Ford apresentou sua coleção de roupas femininas altamente antecipada. Em fevereiro de 2018, Ford apresentou os relógios TOM FORD e a tão esperada coleção de roupas íntimas pela primeira vez na passarela. Hoje, a marca oferece uma coleção completa de roupas masculina, femininas, acessórios, óculos, produtos de beleza e, mais recentemente, roupas íntimas e relógios. Atualmente existem mais de 100 lojas TOM FORD independentes e shop-in-shops (lojas na loja) em locais como: Londres, Milão, Nova York, Beverly Hills, Miami, Las Vegas, Tóquio, Osaka, Seul, Montreal, Toronto, Hong Kong, Xangai, Pequim, Nova Deli, Xian, Doha, Kuwait City, Riad e Sydney.

Sobre oGrupo Ermenegildo Zegna

Fundado em 1910 em Trivero, Itália, por Ermenegildo Zegna, o Grupo Zegna desenha, cria e distribui roupas masculinas de luxo e acessórios sob a marca Zegna, assim como roupas femininas, masculinas e acessórios sob a marca Thom Browne. Por meio de sua Luxury Textile Laboratory Platform - que trabalha para preservar as fábricas artesanais que produzem os melhores tecidos italianos - o Grupo Zegna fabrica e distribui tecidos e têxteis da mais alta qualidade. Os produtos do Grupo são vendidos em mais de 500 lojas em 80 países ao redor do mundo, das quais 299 são operadas diretamente pelo Grupo a partir de 30 de setembro de 2022 (242 lojas Zegna e 57 lojas Thom Browne). Ao longo das décadas, o Grupo Zegna traçou o Our Road: um caminho único que percorre marcos que marcaram uma era e que viram o Grupo crescer de um simples produtor de tecido de lã superior para um grupo de luxo global. Our Road nos levou a Nova York, onde o Grupo está listado na Bolsa de Valores de Nova York desde 20 de dezembro de 2021. E enquanto continuamos a progredir em Our Road em direção ao amanhã, continuamos comprometidos em defender o legado de nosso fundador - um legado baseado no princípio de que as atividades de uma empresa devem ajudar o meio ambiente. Hoje, o Grupo Zegna está criando um estilo de vida que segue o ritmo dos tempos modernos, enquanto continua a estabelecer laços com o mundo natural e com nossas comunidades que criam um presente e um futuro melhores.

Sobre a Marcolin

A Marcolin é uma empresa com liderança mundial no setor de óculos, fundada em 1961 e conhecida por sua capacidade exclusiva de combinar artesanato com tecnologias avançadas por meio da busca constante da excelência e inovação contínua. O portfólio da marca inclui: TOM FORD, Guess, WEB Eyewear, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod's, Pucci, BMW, Swarovski, MAX&Co., Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley-Davidson, Marciano, Skechers e Candie's. Por meio de sua própria rede direta e parceiros globais, a Marcolin distribui seus produtos em mais de 125 países.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, incluindo aquelas nas observações citadas e aquelas relacionadas ao fechamento das transações e benefícios e outras expectativas para a TOM FORD e TOM FORD BEAUTY envolvem riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dessas declarações prospectivas incluem as condições econômicas atuais e outras, incluindo a volatilidade no mercado global, ações de varejistas, fornecedores e consumidores, concorrência, a transição e o sucesso contínuo do relacionamento colaborativo das partes interessadas, contingências previstas nos diversos acordos de transação, a capacidade para implementar os planos de negócios futuros e os fatores de risco descritos no relatório anual da ELC no Formulário 10-K para o ano encerrado em 30 de junho de 2022.

ELC-C

1O lucro diluído ajustado por ação exclui reestruturação e outros encargos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

