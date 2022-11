Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE dá as boas-vindas ao 4iG como seu 32o membro operador. A associação diversificada da O-RAN conta atualmente com mais de 330 empresas e instituições de todo o mundo desenvolvendo em conjunto o ecossistema RAN aberto.

Liderança da O-RAN ALLIANCE eleita para o mandato 2022-2024

Em 24 de outubro de 2022, a Assembleia Geral da O-RAN ALLIANCE concluiu a eleição do Conselho Administrativo da aliança para o próximo mandato 2022-2024. A eleição ocorreu segundo a constituição da O-RAN ALLIANCE, que define regras claras para o funcionamento da aliança segundo os critérios da OMC. O Conselho continua operando em sua configuração completa das 15 principais operadoras de rede móvel, inalteradas quanto ao mandato anterior. Para obter a lista completa dos membros do Conselho da O-RAN, consulte nosso site.

O Dr. Alex Jinsung Choi, vice-presidente sênior de Tecnologia do Grupo na Deutsche Telekom, foi eleito novo presidente do Conselho. Choi já havia atuado como diretor de operações da O-RAN ALLIANCE desde sua fundação em 2018. Na presidência, ele substitui Andre Fuetsch, que atuou como presidente de 2018 até sua aposentadoria da AT&T em agosto de 2022.

"A recém-eleita liderança da O-RAN ALLIANCE permanece totalmente comprometida com a missão da O-RAN de transformar redes de acesso por rádio em RAN aberta, inteligente, virtualizada e totalmente interoperável", disse o Dr. Alex Jinsung Choi, presidente da O-RAN ALLIANCE e vice-presidente sênior de Tecnologia do Grupo na Deutsche Telekom. "Sobre sua base de especificações, desenvolvimento de software aberto e esforços de teste e integração, a O-RAN continuará buscando formas de facilitar o ecossistema RAN aberto para o rápido progresso de implantações comerciais."

Stefan Engel-Flechsig foi designado pelo Conselho como diretor de operações da O-RAN ALLIANCE. Stefan tem uma longa carreira profissional no setor de mobilidade e vem apoiando a O-RAN como consultor jurídico desde o lançamento da associação.

"Desde seu lançamento, a O-RAN ALLIANCE é uma organização técnica aberta e transparente, na qual os participantes do setor ou instituições acadêmicas atuais e emergentes podem se unir e contribuir com qualquer um de seus esforços", disse Stefan Engel-Flechsig, diretor de operações da O-RAN ALLIANCE. "Com base no princípio do consenso, a O-RAN ALLIANCE está bem posicionada no setor de mobilidade mundial para cumprir sua missão."

Reuniões presenciais impulsionam o progresso dos grupos técnicos da O-RAN

Em outubro de 2022, após 3 anos, a O-RAN ALLIANCE retomou com sucesso as reuniões presenciais de seus Grupos de Trabalho e Grupos de Foco, com mais de 500 participantes de 148 empresas ao redor do mundo. Reuniões presenciais impulsionam muito o progresso dos esforços da O-RAN.

Durante a semana da reunião, também ocorreu o primeiro seminário do Grupo de Pesquisa de Próxima Geração da O-RAN. Para um resumo do seminário, consulte nosso anúncio na web.

Em 2023, a O-RAN planeja realizar 3 reuniões presenciais de seus membros em diferentes regiões. A reunião será preparada respeitando totalmente as normas sanitárias e de viagem vigentes e irá permitir a participação remota de delegados sem possibilidade de viajar.

53 documentos técnicos da O-RAN publicados desde julho de 2022

Os Grupos de Trabalho e Grupos de Foco da O-RAN ALLIANCE publicaram recentemente 53 novos documentos técnicos completando sua Versão 002. Ela inclui dois novos títulos de especificação:

-- Interface A1: Casos de uso e requisitos - a primeira especificação de caso de uso da interface A1 dedicada com fluxograma de nível 2

-- A especificação de um novo Modelo de Serviço E2 (E2SM), Configuração e Controle de Células, abrangendo configuração e controle de recursos a nível de células e fatias para casos de uso de fatiamento da rede

Para mais detalhes sobre as especificações recém-lançadas da O-RAN, leia nosso anúncio na web. Todas as especificações da O-RAN estão disponíveis para baixar em nosso site.

Alinhamento adicional da O-RAN ALLIANCE e Projeto de Infraestrutura de Telecomunicações (TIP)

Em 25 de outubro de 2022, durante o Open RAN Summit em Fyuz em Madri, a O-RAN e o TIP anunciaram um novo alinhamento de suas propostas de valor e entregas para se complementarem perfeitamente entre si.

A O-RAN e o TIP se alinham regularmente para garantir que os pacotes de recursos O-RAN MVP e roteiros de lançamento sejam sincronizados com os TIP Blueprints. O TIP faz referência às especificações técnicas e de teste da O-RAN, sendo que os membros do TIP ajudam a aprimorá-los através do processo de solicitação de mudança. A O-RAN e o TIP reconhecem mutuamente os resultados dos testes executados em Centros Abertos de Testes e Integração (OTIC) e laboratórios da comunidade TIP aprovados pela O-RAN.

O alinhamento entre a O-RAN e o TIP permite que o ecossistema simplifique o desenvolvimento de produtos com base na O-RAN, verifique interfaces e interoperabilidade de componentes, e demonstre a funcionalidade e o desempenho operacional das soluções RAN abertas disponíveis comercialmente.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 330 operadoras móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam no setor de rede de acesso por rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações da O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida, a fim de aperfeiçoar a experiência do usuário. Ao mesmo tempo, as redes móveis baseadas na O-RAN melhoram a eficiência das implantações de RAN, bem como as operações das operadoras móveis. Para chegar a isto, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para RAN e concede suporte a seus membros na integração e testes de suas implementações.

Para mais informação, acesse www.o-ran.org.

Contato

Contato de Relações Públicas da O-RAN ALLIANCE Zbynek Dalecky pr@o-ran.org O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter / Alemanha

