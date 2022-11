Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A MPEG LA, LLC anunciou hoje que alinhou ainda mais sua Licença de portfólio de patentes de carregamento EV ("Licença de carregamento EV") com a evolução da infraestrutura de carregamento de EV para tornar a Licença mais eficaz para atender às necessidades do mercado agora e no futuro.

"À medida que o mundo transita rapidamente para o transporte eletrificado com redes convenientes, confiáveis e acessíveis de carregadores de veículos elétricos baseados em padrões em automóveis, ao longo de rodovias e em comunidades em todo o mundo, o pool de patentes EV Charging da MPEG LA garantirá aos implementadores acesso à propriedade intelectual fundamental em preços razoáveis termos", afirmou Larry Horn, presidente e CEO da MPEG LA. "É um elemento necessário para uma transição ordenada, proporcionando liberdade para operar, risco reduzido de litígio e previsibilidade no planejamento de negócios para equipar o mercado".

Em apoio ao lançamento mundial de carregamento de EV, a licença de carregamento de EV da MPEG LA aborda vários padrões geográficos e da indústria e a maior potência e importância crescente de comunicações de alto nível (HLC) em carregadores comerciais para tornar a licença uma solução completa para o mundo mercado de carregamento de VE. Os produtos e taxas de royalties foram revisados recentemente em reconhecimento às necessidades do mercado emergente. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O objetivo da MPEG LA é oferecer acesso mundial ao maior número possível de patentes essenciais de EV cobrando para todos nos mesmos termos sob uma única licença. Qualquer parte que acredite ter patentes essenciais para o Padrão de carregamento de EVs pode enviá-las para uma avaliação de sua essencialidade pelos especialistas em patentes da MPEG LA e inclusão na Licença, se for considerado essencial. Termos e procedimentos que regem a submissão de patentes podem ser solicitados aqui.

MPEG LA, LLC

A MPEG LA é a fornecedora líder mundial de licenças completas para padrões e outras plataformas de tecnologia. A partir da década de 1990, foi pioneira no pool de patentes moderno, ajudando a produzir os padrões mais amplamente usados na história da eletrônica de consumo e está expandindo o acesso a outras tecnologias inovadoras. A MPEG LA operou programas de licenciamento para uma variedade de tecnologias que consistem em mais de 26.000 patentes em 120 países com 285 detentores de patentes e cerca de 7.300 licenciados. Ao auxiliar os usuários na implementação de suas escolhas de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que fornecem acesso à propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, risco de litígio reduzido e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005562/pt/

Contato

Tom O'Reilly MPEG LA, LLC Tel: 303.200.1710 toreilly@mpegla.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags