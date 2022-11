Comunicado do Business Wire :Mouser Electronics, Inc.

Mouser Electronics, Inc., o principal distribuidor da New Product Introduction (NPI) do setor com a mais ampla seleção de semicondutores e componentes eletrônicos, anuncia hoje o episódio final de 2022 de seu premiado programa Empowering Innovation Together? . A nova edição aprofunda os recentes desenvolvimentos em robôs móveis autônomos (AMRs), que levaram a novos aperfeiçoamentos e aplicações de ponta em diversos setores.

The final installment of Mouser's 2022 Empowering Innovation Together program explores the cutting-edge applications of autonomous mobile robots and includes a new episode of The Tech Between Us podcast. (Graphic: Business Wire)

Embora os AMRs existam desde a década de 1990, eles receberam uma adequação tecnológica graças à inteligência artificial, sistemas de visão computacional e comunicações 5G. Estes robôs tecnologicamente avançados forneceram novos níveis de flexibilidade, autonomia e uso na produção, armazenamento e logística, maximizando a eficiência geral.

"Mediante tecnologias cada vez mais avançadas, os AMRs acrescentam um nível sem precedentes de eficiência e produtividade às nossas fábricas e cadeias de fornecimento", disse Glenn Smith, presidente e diretor executivo da Mouser Electronics. "Esperamos que o público da EIT obtenha uma melhor compreensão de como os AMRs podem simplificar as operações de modo seguro e inteligente."

Nesta edição, o público poderá ouvir o podcast The Tech Between Us, observar um novo vídeo Then, Now & Nexte ler outros conteúdos exclusivos para obter uma percepção mais profunda das aplicações e tecnologias que impulsionam, além de oferecer suporte a AMRs, bem como casos de uso em negócios.

Raymond Yin, diretor de conteúdo técnico da Mouser Electronics e apresentador da The Tech Between Us, senta-se com Niamh Donnelly, co-fundador e diretor de pesquisa da Akara Robotics, para uma discussão sobre a nova geração de AMRs. O podcast está disponível no site da Mouser e em todas as principais plataformas de transmissão digital.

"Raymond e eu tivemos uma ótima discussão sobre AMRs, os avanços de hardware e as medidas de segurança que os tornam um ótimo complemento para uma variedade de instalações", disse Donnelly. "Os designs mais recentes cresceram em sofisticação para corresponder às complexidades da tecnologia mais recente, ao criar robôs colaborativos que trarão benefícios nos próximos anos."

Estabelecido em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas mais reconhecidos do setor de componentes eletrônicos. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation e siga a Mouser no Facebook e Twitter.

Para mais notícias sobre a Mouser, acesse https://www.mouser.com/newsroom/.

Como distribuidor autorizado internacional, a Mouser oferece a mais ampla seleção do mundo dos mais novos semicondutores e componentes eletrônico, em estoque e prontos para envio. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos que são totalmente rastreáveis de cada um de suas parcerias fabricantes. Para ajudar a acelerar os designs dos clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, junto com folhas de dados do produto, projetos de referência específicos do fornecedor, notas de aplicação, informações de projetos técnicos, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics, uma empresa da Berkshire Hathaway, é uma distribuidora autorizada de semicondutores e componentes eletrônicos com foco no lançamento de novos produtos de suas principais parcerias fabricantes. Ao atender ao engenheiro de design eletrônico global e à comunidade de compradores, o site do distribuidor mundial, mouser.com, está disponível em diversos idiomas e moedas, apresentando mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 27 locais de suporte em todo o mundo para oferecer o melhor atendimento ao cliente no idioma, moeda e fuso horário locais. O distribuidor envia a mais de 650.000 clientes em 223 países / territórios a partir de suas instalações de distribuição de última geração de 1 milhão de pés quadrados na área metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informação, acesse https://www.mouser.com/.

Marcas registradas

Mouser and Mouser Electronics são marcas registradas da Mouser Electronics, Inc. Todos os outros produtos, logotipos e nomes de empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Contato

Para mais informação, entre em contato com: Kevin Hess, Mouser Electronics Vice-Presidente Sênior de Marketing +1 (817) 804-3833 Kevin.Hess@mouser.com

Para consultas de imprensa, entre em contato com: Kelly DeGarmo, Mouser Electronics Gerente de Comunicação Corporativa e Relações com a Mídia +1 (817) 804-7764 Kelly.DeGarmo@mouser.com

