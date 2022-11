Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Foundation for Good (a "Fundação"), o braço filantrópico independente da Lineage Logistics, LLC ("Lineage"), comemorou recentemente seu aniversário de um ano. A organização sem fins lucrativos, que visa redirecionar alimentos, que de outro modo seriam desperdiçados, e combater a fome para respaldar a mobilidade social e econômica de nossas comunidades, doou com sucesso o equivalente a 239 milhões de refeições nos últimos dois anos.

"Devido aos recentes eventos, a fome mundial e a insegurança alimentar estão aumentando e afetando mais de 800 milhões de pessoas", disse Christine Rees-Zecha, Presidente do Conselho da Lineage Foundation for Good. "Através da Lineage Foundation for Good, pretendemos alavancar nossa rede, experiência e parcerias para evitar o desperdício e redirecionar alimentos às comunidades que mais precisam. Embora ainda haja mais trabalho a fazer, estou orgulhoso das realizações que obtivemos no primeiro ano, incluindo a entrega de mais de 200 milhões de refeições aos necessitados, possibilitadas por nossos dedicados membros da equipe."

No outubro passado, a Lineage lançou a Lineage Foundation for Good após a bem-sucedida campanha inaugural da empresa, que forneceu 100 milhões de refeições a pessoas necessitadas durante o auge da pandemia. Além de dar suporte aos esforços filantrópicos da Lineage, a Fundação vem buscando reforçar iniciativas e organizações alinhadas com a missão da Empresa de criar soluções inovadoras e sustentáveis para ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e combater a insegurança alimentar.

A princípio, a Fundação definiu uma meta de doar o equivalente a 500 milhões de refeições para pessoas carentes até 2025. Até o momento, está a caminho de superar significativamente esta meta. À medida que a Fundação continua progredindo neste compromisso, também obteve progressos notáveis nas seguintes áreas:

-- Arrecadou mais de US$ 234.000 para dar suporte aos esforços da Global FoodBanking Network e da Organização Polonesa de Ação Humanitária em resposta ao conflito em curso na Ucrânia.

-- Apoiou os membros da equipe Lineage e suas famílias afetadas pelo conflito que retornaram à Ucrânia para dar assistência, continuando a pagar seus salários, além de fornecer estipêndios aos membros da equipe que abrigam refugiados e cobriram os custos de realocação de cinco famílias.

-- Contribuiu com mais de 1.000 horas de voluntariado em comunidades ao redor do mundo, como voluntariado em bancos de alimentos e distribuição de refeições em cozinhas comunitárias.

-- Emitiu mais de US$ 1,6 milhão em subsídios comunitários para bancos de alimentos locais, escolas e outras organizações comunitárias para ajudar nos custos operacionais.

-- Doou mais de US$ 600.000 para o programa Team Member Hardship Grant, uma iniciativa dedicada a dar suporte financeiro aos membros da equipe Lineage em tempos de dificuldade.

-- Em parceria com a Penske, a Darden Foundation apoiou a doação de 10 caminhões refrigerados aos bancos de alimentos membros da Feeding America®.

-- Recebeu uma doação histórica de um milhão de libras que irá beneficiar seis bancos de alimentos da rede Feeding America®.

-- Expandiu sua rede mundial de parcerias para 50 parceiros estratégicos, que incluem a Global FoodBanking Network, Feeding America, Empowerment Plan, Move for Hunger e a Darden Foundation. Mediante estas parcerias, a Fundação tem coordenado eventos de voluntariado e feito doações beneficentes às parcerias.

"Durante o ano passado, fizemos uma parceria com a Lineage Foundation for Good em sua missão de reduzir o desperdício de alimentos e abordar a insegurança alimentar", disse Diane Letson, Vice-Presidente de Parcerias do Setor de Alimentos da Feeding America. "Com quase 34 milhões de pessoas passando fome na América, e em meio ao desafiador ambiente inflacionário que muitos estão enfrentando, somos gratos pelo recente trabalho que a Lineage e suas parcerias realizaram ao evitar que um milhão de libras de alimentos fossem desperdiçados e garantir que chegassem a nossos vizinhos necessitados."

Ao aproveitar o ímpeto de um primeiro ano de sucesso, a Fundação também está lançando a campanha "Férias para o Bem" para doar alimentos às comunidades locais durante as festas de fim de ano. A partir de novembro e durante a temporada de festas, "Férias para o Bem" irá contribuir com o equivalente a um milhão de refeições mediante doações de produtos de clientes, arrecadação de alimentos e eventos voluntários que beneficiam bancos de alimentos da comunidade local.

Para mais informação sobre a Lineage Foundation for Good, acesse a página da Fundação aqui. Você também pode entrar em contato com foundation@lineagelogistics.com para obter informações sobre oportunidades de parceria, eventos voluntários e outras formas de apoio.

Sobre a Lineage Foundation for Good

A Lineage Foundation for Good (a "Fundação") é o braço filantrópico independente da Lineage Logistics, LLC ("Lineage"). A Fundação aproveita o acesso, a influência, a experiência e o conhecimento exclusivos da Lineage, um dos maiores fornecedores mundiais de soluções de logística com controle de temperatura, bem como de seus clientes e parcerias para reduzir o desperdício de alimentos e combater a insegurança alimentar - uma necessidade que foi acelerada pelos desafios práticos de levar alimentos de qualidade aos necessitados durante a pandemia de COVID-19. O ponto central da missão da Fundação é desenvolver um vínculo dinâmico, em tempo real e mundial entre aqueles que produzem comercialmente nossos alimentos e as pessoas, famílias e comunidades que mais precisam. A Fundação cria um sistema no qual os produtos alimentícios, incluindo aqueles que poderiam ser desperdiçados, podem ser direcionados com rapidez e facilidade às despensas de alimentos e outras organizações sem fins lucrativos que combatem a insegurança alimentar ao redor do mundo. A Fundação respalda várias iniciativas filantrópicas que impactam as comunidades em que vivemos e trabalhamos, tendo orgulho de fazer parceria com a Feeding America, a Global FoodBanking Network e outras organizações para ampliar seu alcance, maximizar seu impacto e ajudar a alimentar o mundo.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é o maior fornecedor mundial de soluções de logística e REIT industrial com controle de temperatura. Possui uma rede internacional de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, que abrange 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A experiência da Lineage com liderança no setor em soluções logísticas de ponta a ponta, sua rede imobiliária incomparável, bem como o desenvolvimento e a implantação de tecnologia inovadora ajudam a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício da cadeia de fornecimentos e, o mais importante, como uma Parceria Visionária de Alimentação para a América, ajudam a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi a empresa mais bem administrada dos EUA em 2022, nº 3 na lista 2022 CNBC Disruptor 50, nº 17 na lista 2021 CNBC Disruptor 50, nº 1 como empresa de ciência de dados, e 23º no geral na lista 2019 da Fast Company das empresas mais inovadoras do mundo, além de ter sido incluída na lista Change The World da Fortune em 2020 (www.lineagelogistics.com).

