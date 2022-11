Comunicado do Business Wire :JAMPRO

Devido a sua localização geográfica privilegiada, ambiente empresarial favorável aos investidores e uma infinidade de outras vantagens competitivas, a Jamaica é considerada um destino de investimento muito atraente.

O governo jamaicano aprovou uma Política Nacional de Investimentos que oferece uma série de iniciativas para facilitar os investimentos na Jamaica, tanto para jamaicanos como para estrangeiros. Os ministérios e agências associadas poderão fornecer mais assistência aos investidores durante todo o processo de investimento. Graças a uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o país também está expandindo seu setor de serviços globais e incentivando investimentos em agronegócio, energia, cinema/animação/música, serviços digitais globais, logística e infraestrutura, fabricação, mineração e turismo.

O Primeiro-Ministro da Jamaica, Andrew Holness, declara: "Nunca houve um momento mais promissor para investir na Jamaica. O governo jamaicano continua a perseguir firmemente um modelo de desenvolvimento transformador, equitativo e sustentável que prioriza a estabilidade macrofiscal e a facilidade de fazer negócios. Como resultado, a Jamaica está passando por uma forte recuperação econômica pós-pandemia, com várias oportunidades de investimento atraentes em áreas tradicionais, bem como em áreas novas e emergentes".

A conferência, que será realizada em Montego Bay em 29 e 30 de novembro sob o tema Jamaica - the Nearshore Delivery Hub of the Caribbean (Jamaica - O Centro de Entrega Nearshore do Caribe),reunirá mais de 400 investidores globais, partes interessadas e executivos seniores de negócios especialmente convidados .Os potenciais investidores aprenderão sobre o potencial de investimento da Jamaica, oportunidades setoriais e vantagens competitivas através de mesas redondas, apresentações setoriais direcionadas, oportunidades de networking e visitas ao local.

Segundo Aubyn Hill, senador e Ministro da Indústria, do Investimento e do Comércio, "Convidamos investidores de todo o mundo a investir na Jamaica e a fazer parte deste emocionante período de inovação, transformação e crescimento econômico. Invest Jamaica 2022é uma das muitas iniciativas do governo que comunica nosso compromisso com o desenvolvimento, investimento e crescimento de uma economia e ambiente empresarial jamaicano mais sustentáveis."

"A Jamaica está crescendo como um dos principais destinos de investimento no Caribe com suas perspectivas macroeconômicas estáveis, setores em crescimento como logística e terceirização e um ambiente empresarial favorável. A conferência Invest Jamaica oferece aos investidores uma oportunidade para ver esses aspectos positivos em primeira mão e aprender que a ilha é o lugar ideal para fazer negócios, ao mesmo tempo que se engajam na comunidade empresarial local", disse Tariq Alli, gerente geral do BID para o Caribe e representante do País da Jamaica.

SOBRE A JAMPRO

A missão da Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) é promover o desenvolvimento econômico através do crescimento dos investimento e exportações. JAMPRO é uma Agência do Ministério da Indústria, Investimento e Comércio. Para obter mais informações sobre a JAMPRO, acesse https://dobusinessjamaica.com/.

