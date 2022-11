Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A 24ª edição da China Hi-Tech Fair (CHTF 2022) começou em Shenzhen em 15 de novembro de 2022. Ocorrendo até 19 de novembro, o evento deste ano foi atualizado de forma abrangente para o maior de todos os tempos, integrando lançamentos de novos produtos e tecnologias, exposições de produtos e soluções, negociações comerciais e financiamento de investimentos em diversos setores de alta tecnologia, incluindo biomedicina, novos materiais, agricultura moderna, produtos químicos finos, aeroespacial, novas energias, fabricação de equipamentos de ponta, conservação de energia e proteção ambiental.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006214/pt/

International Pavilion and IT Exhibition of CHTF 2022 (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A CHTF 2022 reunirá um total de 5.000 expositores, incluindo multinacionais nacionais e campeões do setor, como China General Nuclear Power Corporation, Huawei, ZTE e Han's Laser, além de "pequenos gigantes" de alta tecnologia, como: Kemai, um sistema de pagamento digital fornecedor; Keanda, fabricante de produtos de transporte ferroviário; e Insighters, uma startup de tecnologia médica.

Também participam expositores estrangeiros de 38 países, incluindo Brasil, Canadá, Finlândia e Rússia, alguns dos quais participarão da plataforma virtual da CHTF 2022. Entre eles, o Ministério da Educação e Tecnologia da Rússia e o Governo do Estado da Baviera da Alemanha, dois parceiros de cooperação de longa data da CHTF, enviam delegações à CHTF há mais de 20 anos consecutivos.

A CHTF 2022 sediará a Exposição inaugural de Conservação e Inovação de Água, que, juntamente com um show de atração de talentos de alta tecnologia e uma exposição para segurança de emergência, aumentará o apelo do evento.

Enquanto isso, o CHTF Hi-Tech Forum será realizado de 15 a 17 de novembro, com foco principal na economia digital, metaverso, computação quântica, IA, computação em nuvem, fábricas "farol" e cidades inteligentes, mobilidade futura e "dupla -carbono". O fórum será transmitido ao vivo aqui.

O X-Lake Forum 2022, como principal fórum paralelo da CHTF 2022, foi realizado em 15 de novembro. Com foco em "abertura, integração e futuro", este fórum discutiu tendências de desenvolvimento e compartilhou inovações de alta tecnologia de ponta. John Lee, chefe do executivo da região administrativa especial de Hong Kong; Ho Iat-seng, chefe do executivo da região administrativa especial de Macau; e Ciyong Zou, diretor da UNIDO, apresentou discursos em vídeo. Estudiosos, acadêmicos e líderes renomados da indústria, incluindo o ganhador do Prêmio Nobel Roger D. Kornberg, fizeram discursos importantes no fórum.

Mais informações estão disponíveis em https://www.chtf.com/english/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006214/pt/

Contato

Para expositor e visitante Srta. XIE Yan, +8675582848652, selenaxie@chtf.com Srta. WANG Peggie, +8675582848962, wangyq@chtf.com Srta. CUI Can, +8675582848764, cathy_cui@chtf.com Srta. YANG Dan, 86 755 8284 8695, yangd@chtf.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags