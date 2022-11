Comunicado do Business Wire :BYD Auto

Em 16 de novembro, foi realizada, na sede global da BYD, uma cerimônia de lançamento da linha de produção do veículo de nova energia número 3 milhões da empresa. Não foi apenas um marco simbólico para a BYD, mas também uma conquista importante para o desenvolvimento de veículos de nova energia no mundo todo. Embora a empresa tenha levado 13 anos para alcançar o primeiro milhão de veículos de nova energia, apenas um ano depois, a BYD alcançou a marca de 2 milhões de veículos de nova energia. Agora, em apenas seis meses, a BYD atingiu a marca de 3 milhões de veículos de nova energia. A BYD apresentou uma "aceleração" massiva na indústria de veículos de nova energia, facilitando a rápida mudança da mobilidade ecológica global. Na cerimônia, Wang Chuanfu, presidente do conselho e presidente da BYD, expressou sua sincera gratidão aos clientes da empresa, amigos da imprensa, parceiros da indústria, colegas e equipe de trabalho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005473/pt/

The roll-off Production Ceremony (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No evento, Chuanfu entregou o veículo de nova energia número 3 milhões a Wang Shuang, uma jogadora de futebol que foi nomeada melhor atleta feminina do ano pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) em 2018. "É uma grande honra ser a proprietária de este veículo nova energia especial da BYD", disse Shuang. "Espero que todas as pessoas possam apoiar a mobilidade sustentável para ajudar a resfriar a Terra em 1? e mostrar nossa força ao planeta."

"Ao abordar a transformação industrial e as tendências de consumo em constante mudança no futuro, a BYD continuará se centrando na inovação científica e tecnológica. Além disso, a BYD continuará satisfazendo a busca das pessoas por uma vida melhor com tecnologias de ponta e produtos diversificados", afirmou Chuanfu.

Ele também comentou que, com base no sistema de segurança "quatro em um" existente, que garante a segurança das matérias-primas da bateria, células da bateria, baterias e veículos, a BYD introduziria outra tecnologia pioneira para melhorar ainda mais o sistema de segurança. "Para tranquilizar nossos clientes quanto à segurança, embarcamos em uma missão e vamos até o fim", explicou.

Durante o evento, Chuanfu anunciou que a BYD criaria uma marca de alto padrão voltada para o mercado de luxo - Yangwang -, com tecnologias e produtos disruptivos. Seu próximo modelo será lançado no primeiro trimestre de 2023, fornecendo alto desempenho sem precedentes.

Além disso, em 2023, a BYD lançará uma nova marca baseada em identidades altamente profissionais e personalizadas, para atender à demanda diversificada dos consumidores. A marca aproveitará a criação conjunta com os usuários e dará as boas-vindas calorosas a todas as concessionárias franqueadas que se juntarem à BYD na sua promoção.

No futuro, a BYD Auto formará uma poderosa matriz de marcas, incluindo BYD (Dynasty & Ocean), Denza, Yangwang e outra nova marca especializada em identidades profissionais e personalizadas, abrangendo carros familiares e carros de luxo. Com design popularizado e personalizado, a BYD fornecerá constantemente produtos de alta qualidade que atendam às crescentes expectativas dos clientes.

Além disso, a empresa aderirá à sua estratégia global desenvolvendo ainda mais o mercado mundial e promovendo a indústria de veículos de turismo globalmente. Atualmente, a BYD ampliou sua pegada de veículos de nova energia para mais de 400 cidades em 70 países e regiões em seis continentes.

O lançamento do NEV número 3 milhões não é apenas um marco importante na história da BYD, mas também o marco vital de testemunhar a aceleração da mobilidade ecológica global. No futuro, a BYD continuará cooperando com parcerias de vários setores para alcançar um desenvolvimento de alta qualidade. Sob esta colaboração, a BYD também persistirá em facilitar o progresso da indústria mundial de veículos de nova energia e acelerar a transição de nosso planeta para se tornar mais verde.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que abrange automóveis, trânsito ferroviário, novas energias e componentes eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Da geração e armazenamento de energia às suas aplicações, a BYD está dedicada a fornecer soluções de energia com emissão zero que reduzem a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos agora cobre 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa da Fortune Global 500 que proporciona inovações em busca de um mundo mais ecológico.

Para mais informações, acesse www.bydglobal.com.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Visando acelerar a transição ecológica do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos puros e híbridos 'plug-in'. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de novas energias, como baterias, motores elétricos, controladores eletrônicos e semicondutores automotivos. Ela testemunhou nos últimos anos avanços tecnológicos significativos, incluindo a Blade Battery, a tecnologia híbrida DM-i e DM-p, a e-Platform 3.0 e a tecnologia CTB. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis, mudando a veículos elétricos e permaneceu no topo das vendas de veículos de passageiros de novas energias na China por 9 anos consecutivos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005473/pt/

Contato

Ásia-Pacífico: Mia Gu, mia.gu@byd.com tel.: +86-755-8988-8888-69666 Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com tel.: +31-102070888 América do Norte: Frank Girardot, frank.girardot@byd.com tel.: +1 213 245 6503 América Latina: Sofia Mardones, sofia.mardones@byd.com tel.: +56 9 9821 6851 Brasil: Adalberto Maluf, adalberto.maluf@byd.com tel.: +19 3514 2554 África: Nikki Li, li.namin@byd.com tel.: +86-18938862670

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags