Comunicado do Business Wire :BAI

BAI anunciou os finalistas do 12º BAI Global Innovation Awards Anual, a principal honra de inovação do setor de serviços financeiros, que comemora conquistas organizacionais. Estes 27 pioneiros internacionais conceberam e entregaram com sucesso inovações que melhoraram positivamente o relacionamento com os clientes, promoveram mudanças organizacionais e atenderam suas comunidades. Além de inovações referentes a varejo e produtos comerciais, transformação digital, comunidade e processos organizacionais, os finalistas representam temas atuais referentes à fraude e segurança, RH e desenvolvimento de talentos, diversidade e inclusão, e ESG.

Os finalistas do BAI Global Innovation Awards 2022 são:

Banco Popular (Porto Rico):Laboratório de talentos e acelerador de habilidades

Bank of America (EUA):Central de segurança do Bank of America

BankiFi (EUA):API de serviços bancários abertos e plataforma bancária incorporada para empresas

BMO (EUA):Nome verdadeiro

DenizBank (Turquia):Empréstimos para tecnologia e startups na agricultura

Dreams Technology (Reino Unido):Inovação em ESG da Dreams

Fifth Third Bank (EUA):Mecanismo de recomendação do cliente

FNB (África do Sul):Conexão FNB

Fonbulucu (Turquia):Ecossistema de investimentos totalmente integrado

Growsari (Filipinas):GROWSARI.com - Impulsionando a economia digital das Filipinas

JUMO (África do Sul):Centralizar e unificar

Kolleno (Reino Unido):Plataforma de RA da Kolleno

Money Management International, Inc (EUA):Projeto Porchlight pela MMI

MVB Bank (EUA):Integrando fintechs melhor, mais rápido, mais intenso... a Victor (ad)Vantage

Oportun (EUA):Digit pela Oportun

OppZo (EUA):Democratizando o acesso a empréstimos de capital de giro acessíveis

Payten Technology Inc. (Turquia):Projeto de pagamentos eletrônicos e arrecadação de fundos Paratika

Quilo (EUA):Plataforma de distribuição em tempo real totalmente digital

SoLo Funds (EUA):Plataforma de finanças da comunidade SoLo

Standard Bank (África do Sul):Trader Direct

Standard Bank (África do Sul):Compartilhamento OneFarm

Themis (EUA):Tornando a conformidade fácil e confiável para bancos e fintechs

Theta Lake (EUA):Utilizando IA para escalonar segurança de dados, detecção de riscos e supervisão de conformidade

TIAA (EUA):Gestão de riscos com autenticação telefônica da TIAA (Phone Authentication Risk Management - PARM)

Umoja Labs (EUA):Construindo vias de pagamento para permitir o acesso universal a serviços financeiros digitais acessíveis

Union Bank of India (Índia):Union Prerna

Yabx Technologies (Países Baixos):Simplificando o acesso financeiro, o controle e a escolha aos subbancarizados

Zilch (Reino Unido):Zilch Technology: Inovação em tecnologia de serviços financeiros

"Estas 27 empresas refletem como os líderes de serviços financeiros vêm trazendo soluções originais e criativas para impactar positivamente seus negócios, clientes e outras partes interessadas", disse Amy Radin, executiva de inovação em serviços financeiros, autora premiada e jurada principal do BAI Global Innovation Awards 2022.

Os ganhadores serão anunciados em dezembro de 2022. Para saber mais, acesse BAI Global Innovation Awards.

