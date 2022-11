Biden parabeniza líder republicano por maioria na Câmara do Representantes

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou o líder republicano na Câmara do Representantes, Kevin McCarthy, pelo partido ter conquistado a maioria na Casa, e disse que está pronto para trabalhar com a oposição na Câmara para obter resultados para as famílias trabalhadoras. Em comunicado, o democrata disse que as eleições da semana passada demonstraram a força e a resiliência da democracia americana.

"Houve uma forte rejeição aos negacionistas das eleições, violência política e intimidação. Houve uma afirmação enfática de que, nos EUA, prevalece a vontade do povo", afirmou. "Nesta eleição, os eleitores expressaram claramente suas preocupações: a necessidade de reduzir custos, proteger o direito de escolha e preservar nossa democracia", disse Biden. "Trabalharei com qualquer um - republicano ou democrata - disposto a trabalhar comigo para entregar resultados para os eleitores", afirmou.

De acordo com uma série de projeções, o partido republicano atingiu hoje o mínimo de 218 deputados na Câmara dos Representantes para poder liderar a Casa.

