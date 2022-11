Ataque a navio petroleiro na costa de Omã é 'provocação iraniana', diz autoridade israelense

O ataque a um navio que transportava uma carga de diesel na costa de Omã foi uma "provocação iraniana" que quer "perturbar o local" antes do início da Copa do Mundo no Catar - disse uma autoridade israelense à AFP nesta quarta-feira (16).

A autoridade, que pediu anonimato, afirmou que o navio era parcialmente propriedade de um empresário israelense e que o ataque não significa uma "vitória iraniana" sobre Israel.

O "Pacific Zircon" foi "atingido por um projétil a aproximadamente 150 milhas (241 km) da costa de Omã por volta das 15h30 de 15 de novembro", informou em nota a Eastern Pacific Shipping, com sede em Singapura.

A empresa acrescentou que nenhum tripulante ficou ferido e não houve vazamento de combustível no mar, mas o casco do navio sofreu "danos".

Incidentes semelhantes ocorreram na região nos últimos anos, em um contexto de tensões entre Irã e Estados Unidos.

