Argentina goleia Emiratos Árabes Unidos em seu último amistoso antes da Copa

A Argentina goleou os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0 em amistoso disputado nesta quarta-feira, seu último jogo antes da Copa do Mundo do Catar.

No estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Julián Álvarez, Ángel Di María (2x), Lionel Messi e Joaquín Correa marcaram para a 'Albiceleste'.

O time argentino mostrou um bom nível na partida, com capacidade para pressionar a saída de bola do adversário e boa movimentação.

E não demorou muito para a equipe do técnico Lionel Scaloni encontrar o primeiro gol em um contra-ataque veloz e letal, com um passe em profundidade de Di María para Messi, que entrou na área sozinho pela esquerda e rolou para Álvarez só empurrar a bola para as redes.

Pouco depois, os argentinos chegaram ao segundo gol em uma subida pela esquerda de Marcos Acuña, que cruzou para Di María acertar um belo chute cruzado de primeira.

O terceiro gol também foi marcado pelo meia da Juventus, que em grande jogada individual dentro da área driblou o goleiro Eisa para tocar para o gol vazio.

Ainda antes do intervalo, a Argentina fez o quarto em outra rápida combinação entre Di María e Messi, que bateu cruzado de direita no canto.

Para o segundo tempo, Scaloni fez três mudanças e alterou o esquema tático do 4-3-3 inicial para um 5-3-2, a fim de testar uma variação que pode ser usada no Mundial.

Logo aos três minutos, os Emirados Árabes tiveram a chance de diminuir em um chute de Harib Abdullah que acertou o travessão, mas a Argentina respondeu com o quinto gol aos 15, marcado por Correa após bom passe de Rodrigo de Paul.

Sem problemas, a 'Albiceleste' mostrou desenvoltura em seu último testes antes da Copa, na qual é uma das candidatas ao título.

A seleção argentina estreia no Mundial no dia 22 de novembro contra a Arábia Saudita, pelo Grupo C, que também conta com México e Polônia.

