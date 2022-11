Walmart concorda em pagar US$ 3,1 bilhões por casos de opioides

O gigante varejista americano Walmart concordou em pagar 3,1 bilhões de dólares para resolver as acusações de que contribuiu para a crise nacional dos opioides ao não regular as prescrições em suas lojas, anunciaram os promotores de Nova York e a empresa.

Os fundos irão para comunidades em todo o país e o acordo "exigirá melhorias significativas na forma como as farmácias do Walmart lidam com opioides", acrescentou a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, em comunicado.

