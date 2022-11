UE: Michel propõe reunião de líderes da UE para discutir explosões na Polônia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou nesta terça, 15, que irá propor uma reunião de coordenação nesta quarta-feira, 16, com os líderes da União Europeia (UE) presentes no G20, em Bali, na Indonésia, visando tratar das explosões que atingiram a Polônia. Em seu Twitter, o belga disse ainda que conversou com o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, e que assegurou a plena unidade e solidariedade da UE em apoio à Polônia.

"Chocado com a notícia de um míssil ou outra munição ter matado pessoas em território polonês. Estou em contato com autoridades polonesas, membros do Conselho Europeu e outros aliados", afirmou ainda.

Na mesma rede social, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se disse alarmada com os relatos da explosão na Polônia, "após um ataque massivo de mísseis russos em cidades ucranianas". "Estamos monitorando de perto a situação e estamos em contato com as autoridades polonesas, parceiros e aliados", disse ainda.

