Técnico da Espanha, Luis Enrique fará lives durante a Copa do Mundo

O técnico da seleção da Espanha, Luis Enrique, anunciou que fará lives através da plataforma Twitch durante a Copa do Mundo "para estabelecer uma relação direta" com os torcedores.

"Minha intenção é fazer 'streaming' ao longo do tempo em que estivermos no Catar. Chegamos no dia 18 de madrugada, creio que poderei começar a transmitir nesse mesmo dia", explicou o treinador em um vídeo de um minuto e meio em sua conta no Twitter.

"Entendo que pode ser muito interessante. A ideia é estabelecer uma relação direta com vocês, torcedores, e estabelecer uma comunicação mais direta, sem filtros, mais espontânea, mais natural", acrescentou.

Depois do anúncio, Luis Enrique publicou um segundo tuíte com o link para seu canal na Twitch (luisenrique21worldcup22), onde já conta com mais de 50 mil seguidores.

Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, os jogadores da seleção espanhola Koke e Hugo Guillamón se mostraram favoráveis a ideia de seu treinador.

"É uma forma de se comunicar e ser um pouco mais próximo. Hoje as tecnologias são mais avançadas e me parece muito bom", disse Koke. "As pessoas vão gostar e com certeza vão apoiar", opinou Guillamón.

