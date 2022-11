Scaloni garante que Argentina tem opções para substituir Lo Celso, fora da Copa por lesão

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, lamentou nesta terça-feira a perda do lesionado Giovani Lo Celso da lista 'albiceleste' para a Copa do Mundo do Catar-2022, mas garantiu que tem muitas opções para substituí-lo.

Antes do último amistoso preparatório contra os Emirados Árabes Unidos, que será disputado nesta quarta-feira, em Abu Dhabi, Scaloni concedeu entrevista coletiva na qual falou sobre a ausência de Lo Celso.

"Já jogamos sem ele, mas no futebol não é fácil substituí-lo. Ele é canhoto e cobriu bem esse setor do campo para nós", disse o técnico.

Sua substituição "vai depender muito do que procuramos em cada jogo", explicou.

"Pode ser com um volante, um ponta que caia para dentro ou até mesmo um centroavante. A equipe é construída quando tem a bola, para além do esquema, e quando temos a bola jogamos de uma forma que depende dos jogadores que temos", disse ele sobre a substituição do meio-campista do Villarreal.

Scaloni também falou sobre a lista dos 26 selecionados da Argentina e lamentou que "bons jogadores" tenham ficado de fora.

"Pensamos no melhor para o time e era lógico que bons jogadores ficassem de fora em uma seleção como a da Argentina. Sabíamos que seria difícil", afirmou.

Sobre a incorporação de Paulo Dybala, da Roma, que era dúvida até ao último minuto devido a uma lesão que o deixou afastado durante cinco semanas, disse que "não houve tantas conversas. O seu treinador (José Mourinho) lidou com ele de uma forma muito cautelosa e quando eles conseguiram acelerar, ele entrou em campo. Para nós é uma alegria, ele merece a chance de estar lá".

Sobre como planeja o jogo para o amistoso contra os Emirados, o técnico foi cauteloso.

"Quero uma equipe com garantias físicas. A ideia é não correr riscos. É algo que vamos falar com os jogadores. Será uma equipe pensada mais no futuro, no jogo que teremos dentro de uma semana (contra a Arábia Saudita)", explicou.

Scaloni considerou que este primeiro jogo será uma partida "difícil".

"Conhecemos a Arábia. Vimos a equipeno amistoso que fizeram contra o Panamá. É um time bom, muito talentoso, com jogadores rápidos. É muito parecido com os Emirados. O primeiro jogo da Copa do Mundo é sempre difícil, tem um tempero particular. Em um Mundial, todos os adversários são difíceis. Seria ridículo dizer o contrário", afirmou.

Scaloni falou também sobre as qualidades necessárias em um time para vencer a Copa do Mundo.

"O Mundial é vencido por uma seleção inteligente, pelas equipes cautelosas, que sabem quando atacar e quando defender. Um time sobrecarregado raramente ganha um Mundial. Temos que nos adaptar a isso, a inteligência faz parte do futebol. Se algo não nos convém, teremos que fazer outra coisa", disse ele.

