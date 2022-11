Rússia descreve como 'provocações' relatos de queda de mísseis russos na Polônia

A Rússia descreveu como "provocações" os relatos desta terça-feira (15) de que mísseis russos haviam caído na Polônia, um país membro da Otan e vizinho da Ucrânia.

"As declarações da mídia polonesa e de autoridades oficiais sobre uma suposta queda de mísseis russos perto da cidade de Przewodow são uma provocação intencional que busca escalar a situação", disse o Ministério da Defesa russo no Telegram.

"Não foi realizado nenhum ataque contra alvos próximos à fronteira ucraniana-polonesa", insistiu o ministério.

As imagens de "escombros publicadas pela imprensa polonesa (...) da cidade de Przewodow não têm nenhuma relação" com os projéteis russos, acrescentou.

A Rússia bombardeou Kiev e outras cidades ucranianas nesta terça-feira.

Um ataque russo ao território da Polônia significaria uma grande escalada do conflito na Ucrânia, com risco de ampliá-lo.

O Pentágono disse que estava "investigando" relatos da mídia de que mísseis russos teriam caído "no interior da Polônia ou na fronteira com a Ucrânia".

O governo polonês convocou uma reunião de emergência de seu Conselho de Segurança Nacional "devido à situação de crise".

A Polônia, que é membro da Aliança Atlântica (Otan) e faz fronteira com a Ucrânia, invadida pela Rússia em 24 de fevereiro, abriga cerca de 10 mil soldados americanos.

O artigo 5 do tratado da Otan estipula que se um Estado-membro for vítima de um ataque armado, os demais países do grupo considerarão o ato como um ataque armado dirigido ao conjunto desses países. Eles poderão tomar as medidas necessárias para ajudar o país atacado.

