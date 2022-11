Premiê britânico fala sobre mercado do petróleo com príncipe herdeiro saudita

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse ao príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman nesta terça-feira que deseja cooperar para "estabilizar" os preços do petróleo.

A atitude do novo líder do Reino Unido contrasta com a do presidente americano Joe Biden, que afirmou que não iria se encontrar com Bin Salman e o acusou de se alinhar com a Rússia ao decretar uma redução nas taxas de produção de petróleo que tornou os preços mais caros.

"Devido ao aumento global dos preços da energia causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, o primeiro-ministro afirmou que espera que o Reino Unido e a Arábia Saudita possam continuar trabalhando juntos para estabilizar os mercados de energia", disse Downing Street em nota.

Sunak e Bin Salman se encontraram na ilha indonésia de Bali durante a cúpula dos líderes do G20. Por outro lado, Biden adiantou que não planeja se encontrar com o líder saudita.

Em outubro, a OPEP+, que inclui tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia, decidiu reduzir as cotas de produção de petróleo bruto para manter o curso dos preços que estavam em queda.

Os Estados Unidos entenderam essa decisão como um alinhamento da Opep, liderada por Riade, com a Rússia, que se beneficiará de um aumento no preço de venda de seus hidrocarbonetos.

