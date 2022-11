Polônia confirma queda de "míssil de fabricação russa" em seu território

Duas pessoas morreram com o impacto na cidade de Przewodow, na fronteira com a Ucrânia, que enfrenta barragem de ataques da Rússia

Um projétil de fabricação russa caiu nesta terça-feira, 15 na Polônia às 14h40min locais (11h40min em Fortaleza) e matou duas pessoas na cidade fronteiriça de Przewodow, confirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, Lukasz Jasina.

"Um míssil de fabricação russa caiu, matando dois cidadãos da República da Polônia", disse Jasina em comunicado, acrescentando que o embaixador russo em Varsóvia foi convocado para pedir "explicações detalhadas" sobre o ocorrido.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou nesta terça-feira, 15, que vai solicitar uma "reunião de coordenação" dos líderes da União Europeia (UE) presentes na cúpula do G20 na Indonésia, para discutir a situação na Polônia.

"Vou propor uma reunião de coordenação na quarta-feira com os líderes da UE presentes no G20 aqui em Bali", tuitou Michel, após relatos de mísseis lançados na Polônia durante o bombardeio russo na Ucrânia.

"Chocado com a notícia de que um míssil ou outra munição matou pessoas em território polonês. Minhas condolências às famílias", tuitou Michel. Segundo a agência Associated Press, um alto funcionário da inteligência dos Estados Unidos teria dito que mísseis russos teriam caído no território polonês, matando duas pessoas.

O governo polonês convocou uma reunião de emergência de seu Conselho de Segurança Nacional para discutir a situação.

Já o Ministério da Defesa russo considerou que as informações sobre a queda de mísseis russos em território polonês são "provocações".

