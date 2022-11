PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia volta a bombardear Kiev e outras grandes cidades da Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CÚPULA G20: Cúpula do G20 pressiona Rússia para acabar com guerra na Ucrânia

COP27: UE promete mais esforços climáticos na COP27

ONU POPULAÇÃO: População mundial ultrapassa 8 bilhões, segundo a ONU

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia volta a bombardear Kiev e outras grandes cidades da Ucrânia

A capital da Ucrânia e outras grandes cidades do país foram bombardeadas pela Rússia nesta terça-feira, o primeiro ataque desde meados de outubro, poucos dias depois de uma humilhante retirada das forças de Moscou no sul do país.

(Ucrânia Rússia conflito, Central, 600 palavras - a ser transmitida)

GENEBRA:

Muitos prisioneiros de guerra ucranianos e russos são torturados, alerta ONU

Muitos prisioneiros de guerra capturados pelas forças russas e ucranianas no conflito na Ucrânia são submetidos a tortura e maus-tratos, incluindo choques elétricos, alertou a ONU nesta terça-feira (15).

(conflito Rússia prisioneiros Ucrânia, 406 palavras - já transmitida)

FOTOS

BRUXELAS:

Espanha e Alemanha anunciam planos para treinar tropas ucranianas

Os governos da Alemanha e da Espanha anunciaram nesta terça-feira (15) a intenção de treinar milhares de soldados ucranianos como parte de um programa da União Europeia (UE) para reforçar a ajuda a este país em guerra com a Rússia.

(UE conflito Rússia Espanha Ucrânia Alemanha defesa, 454 palavras - já transmitida)

FOTOS

==== CÚPULA G20 ===

NUSA DUA:

Cúpula do G20 pressiona Rússia para acabar com guerra na Ucrânia

A cúpula do G20 na Indonésia aumentou a pressão internacional sobre a Rússia, com vários apelos nesta terça-feira (15), inclusive de países próximos a Moscou, para encerrar a guerra na Ucrânia, que teve consequências devastadoras em todo o mundo.

(conflito Rússia G20 diplomacia cúpula Ucrânia, Central, 739 palavras - já transmitida)

FOTOS, VIDEO

NUSA DUA:

Países ricos oferecem fundo de US$ 20 bilhões para Indonésia cortar uso de carvão

Um grupo de países ricos prometeu à Indonésia um fundo de 20 bilhões de dólares para ajudar a reduzir a dependência do carvão deste país organizador da atual cúpula do G20, disse a Casa Branca nesta terça-feira(15).

(clima G20 diplomacia cúpula política Indonésia, 403 palavras - já transmitida)

=== COP27 ===

SHARM EL-SHEIKH:

UE promete mais esforços climáticos na COP27

A União Europeia prometeu nesta terça-feira (15) aumentar seu corte nas emissões de gases de efeito estufa durante a conferência climática da ONU (COP27), que iniciou o debate sobre uma declaração final dominada pelas finanças.

(clima cúpula ONU COP27 meioambiente, Central, 673 palavras - já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ONU POPULAÇÃO ===

NAÇÕES UNIDAS:

População mundial ultrapassa 8 bilhões, segundo a ONU

A população mundial ultrapassa 8 bilhões de pessoas nesta terça-feira (15), segundo a estimativa oficial da Organização das Nações Unidas, que considera este "um importante marco no desenvolvimento humano" e um lembrete, em meio à COP27, de "nossa responsabilidade compartilhada de cuidar de nosso planeta".

(demografia ONU economia população, Central, 536 palavras - já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Milhares protestam contra resultado das eleições pelo país

Milhares de brasileiros se reuniram nesta terça-feira em frente ao quartel do Exército no Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades, pedindo uma intervenção contra a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva em 30 de outubro.

(Brasil manifestações eleições, 400 palavras - já transmitida)

WASHINGTON:

Trump se prepara para lançar sua candidatura para as eleições presidenciais de 2024

Donald Trump deve anunciar, nesta terça-feira (15), sua candidatura para a eleição presidencial de 2024, ignorando os apelos de dentro do Partido Republicano para que volte atrás devido ao mau desempenho dos candidatos leais ao magnata nas eleições de meio de mandato.

(EUA eleições política, Central, 439 palavras - já transmitida)

FOTOS,VIDEO

CENTRE SPATIAL KENNEDY, FLÓRIDA:

Nasa tenta pela terceira vez lançar seu novo foguete para a Lua

Chegou a hora da terceira tentativa. O lançamento do novo megafoguete da Nasa, como parte da missão Artemis 1 de volta à Lua, está programado para finalmente ocorrer à noite entre terça e quarta-feira, na Flórida.

(EUA aeronáutica espaço, Central, 445 palavras - já transmitida)

FOTOS

NOVA YORK:

Walmart concorda em pagar US$ 3,1 bilhões por casos de opioides

A rede de supermercados americana Walmart concordou em pagar 3,1 bilhões de dólares para resolver as acusações de que contribuiu para a crise nacional dos opioides ao não regular as prescrições em suas lojas, anunciaram os promotores de Nova York e a empresa.

(EUA farmacêutica drogas empresas farmácias justiça, 400 palavras - a ser transmitida)

-- EUROPA

ROMA:

Começa julgamento na Itália contra o escritor Saviano por difamar Giorgia Meloni

A Justiça italiana abre um julgamento contra o jornalista Roberto Saviano nesta terça-feira (15) após o processo de difamação aberto há dois anos pela atual primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, a quem ele chamou de "bastarda" por sua posição contra os imigrantes.

(justiça política Itália imprensa, 454 palavras - já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

- Acompanhamento do ATP Finals

-- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags