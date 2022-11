Olympique de Marselha confirma negociações com o Flamengo para transferência de Geson

O Olympique de Marselha está em negociações com o Flamengo para a transferência do meia Gerson, informou nesta terça-feira o presidente do clube francês, Pablo Longoria.

"Estamos em negociações com o Flamengo, mas no momento não há acordo entre os clubes. O jogador está no Brasil com a permissão do clube", declarou Longoria em uma entrevista coletiva na qual fez um balanço da primeira parte da temporada.

"A situação é clara. Sua vontade é voltar ao Brasil. Mas se não houver acordo, falamos de um jogador que tem um valor, deverá voltar para retomar os treinamentos no dia 30 de novembro".

Gerson, de 25 anos, chegou a Marselha procedente do Flamengo em julho de 2021. Sua contratação, muito desejada pelo então técnico do time francês, Jorge Sampaoli, custou pelo menos 20 milhões de euros ao clube. Entre todas as competições, o meia foi autor de 11 gols e de 10 assistências.

Mas a relação de Gerson com Igor Tudor, novo treinador do Olympique, não tem sido boa.

Depois de um início de temporada discreto (dois gols), o brasileiro passou de titular absoluto a um reserva com poucos minutos em campo. No último jogo da equipe antes da parada para a Copa do Mundo, contra o Monaco (vitória por 3 a 2), Gerson já estava ausente, o que indica uma saída.

"Quando muitos elementos mudam dentro do clube, e muitas coisas mudaram, nem todo mundo se adapta à situação", explicou Longoria.

