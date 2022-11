Niclas Füllkrug – a nova esperança da torcida alemã

Se depender de milhões de torcedores que nas horas vagas se consideram técnicos da seleção alemã, centroavante do Werder Bremen vai para a Copa. Craques como Bastian Schweinsteiger e Lothar Matthäus apoiam convocação.Às vésperas da Copa do Mundo, muito se especula na Alemanha sobre a convocação ou não de Niclas Füllkrug, centroavante à moda antiga do Werder Bremen. Antes da realização da rodada deste meio de semana (8 e 9 de novembro), ele está na vice-liderança da tabela dos artilheiros da Bundesliga. Soma dez gols marcados, logo atrás de Cristopher Nkunku, do Leipzig, com 11, e à frente de Marcus Thuram, do Borussia M'Gladbach, com nove. Além de Füllkrug, na atual lista dos dez goleadores mais eficientes da temporada 22/23 constam apenas mais dois alemães: Musiala, do Bayern, com oito gols, e Moukoko, do Borussia Dortmund, com seis. Ambos não são atacantes de ofício do tipo rompedor. Em outras palavras: o único jogador alemão com essa característica que poderia entrar nos planos de Hansi Flick para a Copa do Mundo é Niclas Füllkrug, do Werder Bremen. Werder Bremen: um nascedouro para centroavantes O Werder Bremen, ao longo de sua história recente, já produziu alguns atacantes que entraram nos anais não só do futebol alemão, mas também das Copas do Mundo. Quem não se lembra de Rudi Völler, artilheiro nº 1 da Bundesliga em 1983? O craque também participou de três Mundiais (1986, 1990 e 1994), foi campeão mundial em 1990 e, ao todo, anotou oito gols em três Copas. Outro atacante que marcou época no Werder foi Miroslav Klose, que atuou pelos "verdes" de 2004 a 2007, antes de se transferir para o Bayern. Pela Alemanha, jogou quatro Copas do Mundo e é, até hoje, o maior artilheiro da competição, com 16 gols anotados. Sem esquecer o brasileiro Ailton, outro que deixou sua marca de artilheiro no Werder, onde em 169 jogos oficiais foi ao fundo das redes 88 vezes. Em seu último ano pelo clube, em 2004, foi coroado artilheiro da Bundesliga com 28 gols, além de se tornar campeão alemão e, ainda por cima, vencer o DFB Pokal. Quase ia me esquecendo de Claudio Pizarro, centroavante peruano que alternou sua carreira entre Werder Bremen e Bayern de Munique durante 20 anos e até hoje ostenta a marca de 6º maior goleador da história da Bundesliga, com 197 gols. É o segundo maior artilheiro estrangeiro, ficando atrás apenas de Robert Lewandowski. Definitivamente, não é pouca coisa. Resumo: o Werder Bremen é um nascedouro propício para centroavantes. E agora, para manter essa tradição, eis que surge Niklas Füllkrug, a nova esperança da torcida alemã de poder contar com um goleador de marca registrada na sua seleção que vai disputar a Copa do Catar. "É impensável não levá-lo para a Copa" Se depender de milhões de torcedores que nas horas vagas se consideram técnicos da Nationalelf, Füllkrug tem que ir para a Copa e não se fala mais nisso. Não é apenas a torcida que vota no centroavante do Werder. Atualmente ele está recebendo o apoio de monstros sagrados como Bastian Schweinsteiger e Lothar Matthäus. Schweinsteiger sublinhou: "Num torneio de tiro curto como a Copa você precisa de um jogador como Füllkrug: de posse da bola, ele não pensa muito e finaliza, é atrevido e vai direto ao ponto." Já Lothar Matthäus está encantado: "Se ele jogar como fez recentemente contra o Borussia Mönchengladbach, ao marcar dois gols e dar uma assistência, além de marcar presença agressiva na grande e pequena áreas com cabeçadas certeiras, vai preencher uma lacuna da nossa seleção. É impensável não levá-lo para a Copa." À espera de Hansi Flick Já o ex-jogador e atual comentarista da TV Sky, Dietmar Hamann, tem suas dúvidas: "Não consigo imaginar que, depois de dois anos de preparativos, Hansi Flick opte por convocar um jogador com características completamente diferentes daquelas que imagina para um protagonista ofensivo, mesmo porque teria que mudar o sistema de jogo implementado até agora.". Os técnicos da Alemanha costumam surpreender taticamente com decisões aparentemente tomadas de última hora. Quem não se lembra do zagueiro Benedikt Höwedes, que jogou toda a Copa de 2014 improvisado como lateral esquerdo e, pelo que se pôde ver, deu conta do recado? Hansi Flick vai fazer a convocação dos 26 jogadores nesta quinta-feira (10/11). Um fato inesperado que pode facilitar a convocação de Niclas Füllkrug foi a grave contusão de Timo Werner durante um jogo da Champions League na semana passada, fato lamentável que o impede de fazer parte do elenco tetra-campeão mundial. Tristeza de um, alegria de outro. A grande dúvida é se Niclas Füllkrug conseguiu convencer Hansi Flick de suas qualidades. Caso positivo, já poderá arrumar suas malas e disputar pela primeira vez em sua carreira um torneio internacional.

Autor: Gerd Wenzel