Nadal perde para Auger-Aliassime e fica perto da eliminação no ATP Finals

O tenista espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, sofreu nesta terça-feira sua segunda derrota no ATP Finals de Turim, para o canadense Felix Auger-Aliassime, e está perto da eliminação do torneio.

Auger-Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 57 minutos de partida.

Vencido no domingo em sua estreia pelo americano Taylor Fritz, também em dois sets, Nadal ainda pode se classificar às semifinais, mas para isso precisará vencer o norueguês Casper Ruud e depender de uma combinação de resultados.

O outro jogo desta segunda rodada do Grupo Verde será ainda nesta terça-feira, entre Fritz e Ruud, que no domingo derrotou Auger-Aliassime.

Se o norueguês vencer pelo menos um set contra o americano, Nadal já estará eliminado, o que permitiria ao também espanhol Carlos Alcaraz terminar o ano como número 1 do mundo, segundo a ATP.

Campeão de dois Grand Slams na temporada (Aberto da Austrália e Roland Garros), Nadal tem se mostrado frágil neste final de 2022.

Contra Auger-Aliassime, ele teve cinco 'break points' e não conseguiu aproveitar nenhum, salvando apenas dois dos quatro que concedeu ao canadense.

Sem conseguir encaixar o primeiro saque, Auger-Aliassime ficou sobre pressão no primeiro set: teve que salvar dois 'breaks' no primeiro game e outros dois quando o placar estava empatado em 3-3.

No oitavo game, quando dominava por 40-0, Nadal não conseguiu confirmar seu serviço e concedeu a primeira quebra da partida. Em seguida, o canadense sacou para fechar em 6-3.

No segundo set, quando sacava com 40-15 a favor em 1-1, Nadal novamente teve seu serviço quebrado e Auger-Aliassime manteve esta vantagem até o final, recuperando a confiança em seu saque (15 'aces' no jogo).

Esta foi a primeira vitória do canadense em seu terceiro confronto com Nadal, que por sua vez sofre sua quarta derrota consecutiva, o que não acontecia desde novembro de 2009.

