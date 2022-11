Moradores de cidade chinesa se rebelam contra confinamento por covid-19

Moradores da cidade de Cantão, no sul da China, entraram em confronto com a polícia após uma prorrogação do confinamento, segundo vídeos verificados pela AFP, um sinal do desespero da população com a política de "zero covid" aplicada pelas autoridades.

Desde o mês passado, alguns dos 18 milhões de habitantes desta grande metrópole estão sujeitos a restrições devido a um surto de covid-19.

O distrito de Haizhu, que abriga cerca de 1,8 milhão de pessoas, é onde se concentra a maioria dos casos positivos.

Na segunda-feira, as autoridades decidiram prolongar até quarta-feira o confinamento que vigorava na maior parte do distrito.

Vídeos publicados na segunda-feira e verificados pela AFP mostram centenas de moradores protestando na rua. Alguns deles, em pequenos grupos, aparecem derrubando as barreiras plásticas usadas para confinar prédios ou bairros.

Em outras filmagens feitas no distrito de Haizhu, manifestantes atacam policiais em trajes de proteção brancos. "Não queremos mais testes!", gritam os manifestantes, enquanto alguns jogam objetos na polícia.

As manifestações na China são menos frequentes do que no Ocidente e, sobretudo, menos divulgadas.

No entanto, nos últimos meses, as redes sociais mostraram com frequência cenas de exasperação com a política intransigente de "covid zero", que envolve confinamentos assim que aparecem alguns casos positivos, restrições de viagem e testes de PCR, às vezes quase diariamente.

