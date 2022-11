Manifestações no Irã marcam aniversário de repressão sangrenta em 2019

Os iranianos voltaram a se manifestar nesta terça-feira, convocados pelos organizadores dos protestos pela morte da jovem Mahsa Amini, para marcar o terceiro aniversário da repressão aos distúrbios provocados pelo aumento dos preços do combustível.

A convocação para homenagear os manifestantes mortos em novembro de 2019 pode dar um novo impulso aos protestos que abalam a República Islâmica desde a morte, há dois meses, de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, presa por violar a lei do código estrito de vestimenta que exige que as mulheres usem o véu em público.

"Morte ao ditador", gritavam manifestantes em uma estação de metrô de Teerã, adotando um slogan contra o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, de acordo com outro vídeo.

Além das manifestações, os organizadores convocaram uma greve em todo o país.

Nesta terça-feira, as lojas do Grande Bazar de Teerã e as de Kerman (sudeste), Mahabad (noroeste), Shiraz (sul) e Yazd (centro) não abriram as portas, de acordo com vídeos publicados pela mídia online 1500tasvir.

De acordo com a agência de notícias Mehr do Irã, a maioria das lojas permaneceu fechada no Grande Bazar da capital, mas segundo um funcionário, elas foram fechadas depois que manifestantes ameaçaram incendiá-las.

Trabalhadores de uma siderúrgica em greve se reuniram em um estacionamento em Isfahan, de acordo com um vídeo compartilhado por 1.500tasvir. A AFP não pôde verificar imediatamente a autenticidade dessas imagens.

De acordo com a Hengaw, uma ONG que defende os direitos dos curdos no Irã, vários fechamentos foram observados na maior parte da província do Curdistão (oeste), de onde era Mahsa Amini.

Os protestos iniciados em novembro de 2019 provocaram confrontos sangrentos. Estações de polícia foram atacadas, lojas saqueadas e bancos e postos de gasolina incendiados.

Segundo a Anistia Internacional, pelo menos 304 pessoas morreram durante a repressão a esses protestos.

De acordo com depoimentos de especialistas relatados no final de setembro perante um tribunal de Londres, o número de mortos provavelmente foi muito maior, atingindo, segundo algumas estimativas, até 1.515 vítimas.

Na esteira da revolta provocada pela morte de Mahsa Amini em 16 de setembro, o Irã foi palco de inúmeras manifestações, que se transformaram em um movimento contra o regime que governa o país desde a revolução islâmica de 1979.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu nesta terça-feira a libertação "imediata" das milhares de pessoas detidas por participar dos protestos, incluindo ativistas, jornalistas, advogados, entre outros.

