Jogadores brasileiros e portugueses são os que tiveram mais minutos em campo antes da Copa

Os jogadores das seleções de Brasil e Portugal foram os que estiveram mais minutos em campo desde agosto, entre as equipes que vão disputar a Copa do Mundo do Catar, segundo um relatório do sindicato de jogadores FIFPro publicado nesta terça-feira.

O relatório examina a carga de trabalho acumulada dos atletas desde 12 de julho de 2021 a 24 de outubro de 2022 e compara igualmente o calendário da atual temporada com outras prévias a um Mundial.

Segundo o FIFPro, Brasil e Portugal acumulam mais de 30 mil minutos de jogo cada um desde agosto, o dobro de várias seleções classificadas para a Copa do Mundo.

Desde o início da temporada 2021/2022, cada jogador da seleção portuguesa "jogou em média 5.200 minutos, o equivalente a 58 jogos completos", indica o relatório, cujas estatísticas "ressaltam a extrema sobrecarga que enfrentam alguns jogadores, especialmente os que atuam e clubes da Europa e da América".

"Os dados colocam em evidência a tensão mental e física que muitos jogadores enfrentam devido a um calendário de jogos congestionado que não leva em conta adequadamente sua saúde e seu rendimento", explicou o secretário-geral adjunto do FIFPro, Simon Colosimo, citado no comunicado do sindicato.

"Todas as partes interessadas do futebol profissional devem rever suas prioridades para garantir que os jogadores se beneficiem de um calendário mais equilibrado", acrescenta.

