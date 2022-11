Francês Christopher Nkunku sofre lesão em treino e está fora da Copa

O atacante Christopher Nkunku sofreu uma lesão no treino da seleção da França nesta terça-feira e está fora da Copa do Mundo de 2022, informou a Federação Francesa de Futebol (FFF).

O jogador do RB Leipzig, atual artilheiro do Campeonato Alemão, sofreu uma entorse no joelho esquerdo, segundo a FFF, e não viaja amanhã com os demais jogadores ao Catar.

O nome do substituto de Nkunku não foi comunicado por enquanto, já que a FFF aguarda um retorno da Fifa, que deve autorizar a alteração na lista dos 26 convocados dos 'Blues'. Em caso de lesão grave, o regulamento permite a troca.

Ainda que não fosse um dos candidatos a ser titular, a priori, o atacante aparecia como um reserva de luxo da seleção francesa.

Eleito melhor jogador da Bundesliga na temporada passada, Nkunku comemorou seu aniversário de 25 anos na segunda-feira, no centro de treinamento de Clairefontaine.

Mas na noite desta terça-feira, o atacante sentiu o joelho após um choque com o volante Eduardo Camavinga, durante a atividade que encerrou o último treino antes da viagem de quarta-feira a Doha.

O diagnóstico foi rápido: "Os exames radiológicos feitos à noite, infelizmente, revelaram que se tratava de uma entorse", explicou a FFF.

Nkunku se junta ao goleiro Mike Maignan, ao zagueiro Presnel Kimpembe e aos volantes N'Golo Kanté e Paul Pogba na lista de jogadores franceses que não vão disputar a Copa do Mundo por lesão.

