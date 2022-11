Ex-presidente da Argentina diz que alemães são "raça superior"

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri afirmou que os alemães são uma "raça superior". A fala foi feita durante uma entrevista a um canal de televisão do país.

No fim do programa, o apresentador pergunta a Macri quais suas opiniões sobre favoritos para ganhar a Copa do Mundo deste ano. O ex-presidente começa a listar seleções, se posicionando sobre algumas delas.

Ele considerou a Argentina como uma das cinco seleções favoritas a vencer a competição. Ao chegar nos times europeus, Macri fala "a Alemanha nunca pode se descartar, é a raça superior e sempre joga até o final".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vídeo: ex-presidente da Argentina em entrevista na TV

Nadie:

Absolutamente nadie:



Mauricio Macri: "Alemania, raza superior" pic.twitter.com/Ue4us7qv8I — Nano Levoratto (@nanolevoratto) November 15, 2022





Na imprensa do país, a declaração recebeu duras críticas. A fala foi considerada racista, remetendo ao nazismo alemão. Um comentarista televisivo de outro canal citou uma frase do jornalista argentino Mariano Moreno para definir o episódio: "tem coisas que não se fala nem bêbado, nem dormindo".

O avô paterno do ex-presidente, que era italiano, chegou a ser filiado a um partido político de extrema-direita ainda na Europa. A Argentina foi uma das principais rotas de fuga de nazistas alemães após o fim da II Guerra Mundial.

Mais notícias internacionais

Sobre o assunto Dois prédios residenciais de Kiev são atingidos por mísseis russos

Ambientalistas jogam líquido preto na obra-prima de Klimt no museu de Viena

Nasa tenta pela terceira vez lançar seu novo foguete para a Lua

Grupo mercenário Wagner nega qualquer envolvimento em execução na Ucrânia

População mundial ultrapassa 8 bilhões, segundo a ONU

Premiê britânico fala sobre mercado do petróleo com príncipe herdeiro saudita

Greves no Irã marcam aniversário de repressão sangrenta em 2019

Democrata vence candidata de Trump ao governo do Arizona

Tags