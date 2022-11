EUA intercepta navio iraniano com destino ao Iêmen com material explosivo

Um navio que transportava material explosivo do Irã foi interceptado no Golfo de Omã em uma rota frequentemente usada pelos rebeldes houthis do Iêmen, informou a Marinha dos Estados Unidos nesta terça-feira (15).

O navio, que representava "um perigo para a navegação mercante", foi afundado em 13 de novembro no Golfo de Omã e seus quatro tripulantes iemenitas foram transferidos para o Iêmen, de acordo com um comunicado da 5ª Frota dos EUA, com sede no Bahrein.

As forças dos EUA encontraram a bordo mais de 70 toneladas de perclorato de amônio e mais de 100 toneladas de fertilizantes à base de ureia, substâncias que podem ser usadas para fazer combustível de mísseis e explosivos.

Essa quantidade é "suficiente para alimentar mais de uma dúzia de mísseis balísticos de médio alcance, dependendo de seu tamanho", disse o vice-almirante Brad Cooper, do Comando Central dos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, o navio foi interceptado em 8 de novembro quando estava "em trânsito do Irã por uma rota historicamente usada para tráfico de armas para os houthis".

O governo do Iêmen, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, acusa o Irã de apoiar os rebeldes, o que Teerã nega.

Desde 2014, o conflito no Iêmen deixou centenas de milhares de mortos e mergulhou o país mais pobre da Península Arábica em uma das piores crises humanitárias do mundo.

