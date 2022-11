Cristiano Ronaldo está "sempre feliz" na seleção, diz João Mário

Cristiano Ronaldo está "sempre feliz" quando joga por Portugal e seus problemas no Manchester United não terão um impacto negativo nas chances dos portugueses na Copa do Mundo, disse nesta terça-feira João Mário, seu companheiro de seleção.

Cristiano fez críticas ao United e disse que não tem respeito por Erik ten Hag, técnico dos 'Red Devils', em uma bombástica entrevista antes de viajar com a delegação portuguesa para o Catar.

Aos 37 anos, espera-se que o astro lidere a seleção de Portugal nesta que será sua última oportunidade de ser campeão mundial.

"Sempre está feliz quando está com a seleção. Eu o vi ontem e estava muito bem, como sempre", declarou aos jornalistas João Mário, meia do Benfica, depois de um treino da seleção em Lisboa.

"Como ele já disse antes, para ele é sempre um prazer estar aqui. Está totalmente concentrado com a equipe", acrescentou.

O maior artilheiro em jogos de seleções chega à Copa do Mundo depois de ter sido titular em apenas quatro partidas do Campeonato Inglês e de ter marcado um único gol.

Portugal estreia no Mundial no dia 24 de novembro contra Gana e depois enfrentará Uruguai e Coreia do Sul pelo Grupo H.

Em uma mensagem publicada em suas redes sociais na segunda-feira, acompanhada de uma imagem ao lado de companheiros, Cristiano escreveu: "Foco total e absoluto nos trabalhos da seleção".

