Comunicado do Business Wire :Wise Platform

Wise Platform lançou um novo serviço com a empresa líder mundial de RH e folha de pagamento, Deel. O recurso permite que os clientes enviem fundos via Deel usando apenas um endereço de e-mail, abrindo 10 novas moedas na infraestrutura de pagamentos da Deel e simplificando ainda mais a folha de pagamento mundial para mais de 10.000 clientes da Deel - de pequenas e médias empresas a empresas de capital aberto.

Até o momento, os clientes que usam o Deel em determinados mercados teriam que financiar a folha de pagamento enviando uma transferência SWIFT internacional em USD ou EUR de seu banco, o que pode ser caro, lento e ineficiente. Eles também teriam que inserir uma grande quantidade de informações de funcionários para iniciar seus pagamentos, incluindo selecionar uma moeda, adicionar detalhes da conta, tipo de conta e informações de endereço.

A partir de hoje, os clientes poderão enviar fundos via Deel ao usar um endereço de e-mail simples, eliminar 80% destas etapas e reduzir significativamente o tempo necessário para pagar os funcionários. Com este novo recurso, os clientes da Deel poderão financiar pagamentos com uso de 19 moedas locais através de sua conta Wise vinculada, significando que mais pessoas podem ser pagas na moeda que funciona melhor para eles. Por sua vez, os clientes se beneficiarão de um serviço mais rápido, mais barato e mais eficiente.

A Deel é parceira da Wise Platform desde 2019. Atualmente, a Wise ajuda a Deel a pagar pessoas em mais de 150 países de modo rápido e conveniente. Com este último anúncio, os clientes da Deel agora podem pagar seus funcionários com mais facilidade em 19 moedas.

Dan Westgarth, Diretor de Operações na Deel, disse:

"O novo recurso do Wise permite que ainda mais clientes da Deel usem sua moeda local e sistema de pagamento local, ao expandir nossos recursos e levar a experiência do Wise a mais empresas em todo o mundo. Isto é extremamente benéfico a nossos clientes, que escolhem a Deel para facilitar a contratação, integração e execução da folha de pagamento de funcionários no exterior."

Steve Naude, Chefe da Wise Platform, disse:

"Este novo fluxo de depósitos mais simplificado irá transformar ainda mais a experiência de gestão da folha de pagamento mundial para os clientes da Deel, permitindo que os empregadores compensem sua equipe de modo instantâneo e conveniente em uma moeda que faça sentido a eles. Este é um dos melhores exemplos de como, quando trabalhamos juntos e podemos construir um mundo monetário sem fronteiras."

A Wise Platform trabalha com mais de 50 bancos e empresas para integrar o poder da Wise em sua infraestrutura existente, o que significa que podem incorporar a melhor forma de enviar, receber e gerenciar dinheiro internacionalmente.

Sobre a Deel

Deel é uma solução mundial de folha de pagamento que ajuda empresas a contratar qualquer pessoa, em qualquer lugar. Usando um processo de autoatendimento habilitado para tecnologia, agora você pode contratar contratantes independentes ou funcionários em tempo integral em mais de 150 países, em conformidade e em minutos. Hoje, a Deel atende a mais de 10.000 clientes, de pequenas e médias empresas a empresas de capital aberto.

Sobre a Wise Platform

Durante a última década, a Wise (anteriormente conhecida como Transferwise) construiu uma infraestrutura mundial de pagamentos que revolucionou o modo como o dinheiro se move ao redor do mundo. Agora, graças à Wise Platform, outras empresas podem obter acesso a nosso serviço confiável e líder do setor sem problemas. Permitimos que parcerias tragam novos produtos aos clientes sem produzi-los por conta própria, poupando tempo e dinheiro. Isto permite que eles inovem com rapidez bem como atendam, retenham e aumentem sua base de clientes.

