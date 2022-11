Comunicado do Business Wire :VertiGIS

VertiGIS, líder global de mercado e fornecedora de soluções inovadoras de gerenciamento de ativos espaciais para empresas de serviços públicos, telecomunicações, governo e organizações de infraestrutura entra em sua próxima fase de crescimento e expansão.

London-based Andy Berry joins VertiGIS as CEO. (Photo: Business Wire)

A VertiGIS conta com o apoio da empresa de investimentos global com foco em tecnologia, a Battery Ventures, que viu uma oportunidade para reunir um ecossistema distribuído dos principais sistemas de informações geográficas (GIS) e empresas de tecnologia espacial sob a marca em 2017. Desde então, a VertiGIS adquiriu 10 empresas na América do Norte e Europa e não mostra sinais de desaceleração; de fato, a empresa pretende crescer organicamente e por meio de aquisições nos próximos anos para expandir as ofertas da VertiGIS para setores-alvo do mundo inteiro.

Andy Berry, que fica em sua sede em Londres, lidera esta nova fase de rápido crescimento e recentemente foi nomeado diretor executivo (CEO) da VertiGIS. Berry tem uma ampla experiência em empresas globais de tecnologia em crescimento com cargos executivos na ZephyrTel, Pitney Bowes e LogFire. Em sua função mais recente como vice-presidente (vice-presidente executivo (International, Compass Business Unit) na Infor, ele foi responsável por US$ 300 milhões de receita em sete unidades de negócios independentes, com mais de 100 produtos que atenderam a 20.000 clientes na EMEA e na Ásia.

"É impressionante ver como a VertiGIS se uniu e evoluiu nos últimos cinco anos", disse Berry. "Esta próxima etapa de nosso crescimento tem tudo a ver com inovação. Embora nossos clientes certamente possam confiar na gente para apoiá-los com nossas soluções confiáveis no mercado, também podem esperar nos ver aplicar décadas de experiência no setor e pesquisa em tecnologia de ponta, enquanto continuamos a investir em software configurável e pronto para a nuvem que soluciona seus desafios do mundo real."

Morad Elhofed, sócio geral da Battery e membro do conselho da VertiGIS, observou: "Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Andy na equipe para promover a missão da VertiGIS, que nunca foi tão importante devido aos recentes eventos geopolíticos que impactaram nos governos de toda a Europa, um importante segmento de clientes da VertiGIS. Mais amplamente, estamos felizes em apoiar as estratégias de crescimento orgânico e inorgânico da empresa em todos os segmentos e geografias daqui para frente".

A VertiGIS emprega atualmente mais de 500 funcionários em nove países e atende a mais de 5.000 clientes - variando em tamanho, desde pequenas empresas e municípios até empresas globais e grandes cidades - no mundo inteiro. Suas soluções comprovadas e configuráveis lidam com desafios geralmente enfrentados por empresas de serviços públicos, telecomunicações, governo e organizações de infraestrutura, com casos de uso como:

-- Gerenciamento de rede (planejamento, documentação, simulação, análise);

-- Engajamento do cidadão;

-- Gestão do território e planeamento urbano;

-- Gestão de resíduos;

-- Gerenciamento de instalações e ativos (infraestrutura crítica, grandes operações de construção, espaços comerciais, unidades de fabricação); e

-- Transporte (estradas, ferrovias, aeroportos, portos marítimos).

As soluções VertiGIS são alimentadas por recursos flexíveis e com propósito (por exemplo, visualizadores da Web e móveis, designers de relatórios e impressão, ferramentas de segurança refinadas, fluxos de trabalho inteligentes para digitalizar processos) encontrados na suíte VertiGIS Studio?, que também pode ser licenciada separadamente para ajudar os clientes a estender, aprimorar ou criar seus próprios aplicativos espaciais mais rapidamente com configuração em vez de escrever um código personalizado caro.

Sobre a VertiGIS:

A VertiGIS é um fornecedor com liderança em soluções de gerenciamento de ativos espaciais e sistemas de informações geográficas (GIS), além de ser um desenvolvedor de software. Seu foco é o desenvolvimento de soluções de software e serviços que ajudam os profissionais de serviços públicos, governo, telecomunicações e infraestrutura a conectar seus processos de negócios à tecnologia de localização. O portfólio de produtos VertiGIS é usado por mais de 5.000 clientes e milhões de usuários finais do mundo inteiro e foi idealizado para aprimorar os recursos dos principais softwares de mapeamento, principalmente o ArcGIS® da Esri. Mais informações em www.vertigis.com.

Sobre a Battery Ventures:

Battery se esforça para investir em negócios inovadores e que definem a categoria em mercados que incluem software e serviços, infraestrutura da Web, Internet para consumidores, tecnologias móveis e industriais. Fundada em 1983, a empresa apoia empresas em estágios que vão desde o capital inicial até o private equity e investe globalmente a partir de escritórios em Boston, Baía de São Francisco, Londres, Israel e Nova York. Siga a empresa no Twitter @BatteryVentures e visite nosso site em www.battery.com e encontre uma lista completa das empresas do portfólio da Battery aqui.

Contato

Andy Berry, diretor executivo - VertiGIS Site: www.vertigis.com E-mail: andy.berry@vertigis.com Tel.: +44 (0)7718 118689 Rebecca Buckman, parceira de Marketing - Battery Ventures Site: www.battery.com E-mail: becky@battery.com Tel.: +1 650 292 2077

